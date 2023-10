A OFFICINA GIOVANI APRE LO SPORTELLO DI ASCOLTO E SOSTEGNO PSICOLOGICO

“AscoltaGiovani” è un servizio gratuito per adolescenti, genitori e adulti di riferimento. Consulenze sia individuali che di gruppo, la prenotazione è obbligatoria

PRATO. Dal 2 novembre tutti i giovedì dalle 15.00 alle 20.00 negli spazi di Officina Giovani, sarà aperto lo sportello gratuito di ascolto e sostegno psicologico per adolescenti, genitori e adulti di riferimento.

Lo sportello AscoltaGiovani è promosso dal Comune di Prato, con il sostegno della Fondazione Con i Bambini nell’ambito del progetto Ciel in Città.

Gli anni dell’adolescenza sono stati definiti gli anni stretti, perché l’adolescenza è quel periodo della vita che si configura come un momento di passaggio, complesso ma necessario, affinché i ragazzi possano accedere al mondo degli adulti.

Negli ultimi anni, e soprattutto a seguito della pandemia da Covid-19, le sfide che gli adolescenti hanno dovuto e devono affrontare sono molto cambiate, poiché la società in cui sono immersi oggi è completamente mutata rispetto al passato.

Lo sportello vuole rappresentare uno spazio di ascolto per accogliere le richieste e le problematiche riferite dai ragazzi e dagli adulti di riferimento, con l’obiettivo di promuovere la cultura del benessere psico-sociale e aumentare le risorse individuali attraverso l’insegnamento di strategie di coping e di problem solving.

Cosa offre lo sportello

Per ragazzi tra gli 11 e i 18 anni (dalla prima media al quinto superiore)

Consulenze individuali per offrire uno spazio di ascolto per affrontare problematiche personali, relazionali affettive, familiari e scolastiche.

Consulenze di gruppo su tematiche varie di interesse per i ragazzi (affettività e sessualità consapevole; tabacco, alcool e il consumo di sostanze stupefacenti; identità, percezione di sé e autostima; relazioni: amici, fidanzati, genitori; servizi del territorio).

Per genitori e adulti di riferimento (docenti, educatori, ecc…)

Consulenze individuali per offrire uno spazio di ascolto per la gestione di problematiche relative all’adolescenza.

Consulenze di gruppo su tematiche relative alle sfide dell’adolescenza (la gestione dei conflitti e la comunicazione assertiva; difficoltà scolastiche, inclusione e abbandono scolastico; le nuove sfide dell’adolescenza legate al mondo virtuale; i comportamenti trasgressivi in adolescenza; i fattori protettivi familiari, sociali e i servizi del territorio).

Il servizio è gratuito su appuntamento da richiedere tramite mail puntogiovani@comune.prato.it o telefono 0574-1836741.

Per l’accesso allo sportello AscoltaGiovani è necessario per i minorenni la sottoscrizione del consenso da parte di entrambi i genitori scaricando e compilando il modulo disponibile sul sito web.

[comune di prato]