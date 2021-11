a onor del vero • 24. L’ITAGLIA SPIEGATA IN VIGNETTONI

♠ Giustizia a Pistoia. In questi giorni, da dopo gli arresti al comando vigili di Agliana, il suolo di Agrùmia trema. Nella melletta di cui parla la signora Blimunda, accanita detrattrice degli abitanti della Piana in mezzo a cui suo marito, Alessandro Andrea Nesti, ha guidato in forma usurpatoria la polizia locale, si odono continui tonfi e si registrano movimenti tellurici sia ondulatori che sussultori.

♠ Sembra che le decisioni del duo De Gaudio-Serranti abbiano fatto cadere dal pero i 18 mila abitanti dell’area «con tonfi spessi e lunghe cantilene», per citare il Pascoli di Lavandare, che è poi il livello medio dei politici aglianesi più o meno da gora.

♠ Alberto Guercini (Agliana in comune), Massino Bartoli (M5S) e perfino Massimo Vannuccini (Pd, neosposo) si sono svegliati e chiedono trasparenza e chiarezza alla triade Benesperi-Aveta-Ciottoli. Ma di che stiamo parlando? Loro non sanno mai nulla e le castagne dal fuoco gliele devono levare gli altri. A partire dalla procura pistoiese

SE TUTTO QUESTO ACCADE PE’ ’NA CHIAVE

CHE SE FACEVA SE SPARIVA ER PIAVE?

1. «E s’aprono i fiori notturni, | nell’ora che penso ai miei cari. | Sono apparse in mezzo ai viburni | le farfalle crepuscolari…».

Anche se questa apertura non piacerà affatto alla professoressa Milva Maria Cappellini, moglie assai cooperatrice del fu comandante Nesti – le piacciono di più le visioni oniriche delle Ferite che proprio ieri sera dovrebbe aver presentato alla Coop di Agliana, l’Agrùmia di cui ha pure detto peste e corna –, come altro definire i protagonisti della vita politica locale, Guercini-Bartoli-Vannuccini, se non «farfalle crepuscolari», di quelle che escono solo all’or-di-notte?

2. Anche loro, come del resto i giornali e la stampa pistoiese allineata e di status quo; come pure la procura, si svegliano da ultimo e per forza.

Pensate che questi personaggi (Guercini-Bartoli-Vannuccini più la procura: li rinomino, così li individuate meglio) sono rimasti tutti sui peri fino a San Martino, la tradizionale “festa dei becchi” di Pistoia, quando sono scattati gli arresti e i sequestri. Allora si sono svegliati.

3. Hanno collaborato per anni, tutti insieme e in perfetta armonia, sotto il naso di vari procuratori capo dai bassi profili:

– Nesti ha pagato 30-40 mila euro a don Luigi Bardelli (auspice Paolo Magnanensi, sindaco aglianese con figlia in Tvl) perché, violando alla grande le norme deontologiche del giornalismo, don Manone vendesse nel Tg60 la cronaca a chili, a etti, a piacer come i crauti della Monica Vitti;

– la Luisa Tonioni ha confezionato e commerciato migliaia di rosette farcite non di “fiorentin lampredotto”, di trippa e/o di buco di culare, ma solo di rose (pane & rose come pace & bene, se conviene…);

– Nesti ha pagato assicurazioni per motorini lasciati a muffire inutilizzati;

– Nesti ha lasciato per secoli macchine in deposito a destra e sinistra, che sono costate euro e non caccole;

– Nesti ha poi pagato molte migliaia di euro transattivamente, ma scrivendo e dichiarando non la verità (quella di aver messo pezze e toppe sui suoi disastri ai danni del popolo aglianese), ma di avere “acquistato beni e servizi per i vigili”: e quali?;

– Nesti ha inviato esposti anonimi in procura, ma è stato assolto. Forse solo perché lui è stato Vpo (vice-procuratore onorario ossia uno che con la procura “c’ha” lavorato fin troppo).

E tuttavia dopo che al Comune di Agliana sono spariti monti di quattrini, al momento in cui sparisce una semplice chiave (ripeto: sparisce una chiave; il furto aggravato dovrà essere dimostrato o no?) ecco che si scatena l’ira di dio.

4. Le opposizioni redivive e la procura, destata dal bacio della chiave sparita denunciata a Salvatore Maricchiolo da una tale Traversi e con a supporto tutti i pianti e le lacrime delle angherie subìte dalla signora Sonia Caramelli, alias «la pavona», ora in area-brigidino, ecco che tutti gridano «fuori la verità!».