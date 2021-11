a onor del vero • 26. L’ITAGLIA SPIEGATA IN VIGNETTONI

♠ Stasera ad Agliana/Agrùmia si celebra il rito dell’inutilità: con[s]iglio comunale segreto, inutilerrimo, su questione della massima segretezza nota, però, a tutti perché qualche ameno sostituto ha raccontato vita, morte e miracoli di un personaggio di Riccardo Marasco nella canzone dedicata a un tal Luca Cava.

♠ Gli impegnatissimi con[s]iglieri agrumiènsi ponzeranno tutta la serata per arrivare, come al solito, a decidere di non decidere una beata minchia perché così va il mondo di Agliana, di Toscana, di repubblica itagliàna.

♠ Dal 31 agosto scorso, infatti, data in cui l’assessore Ciottolìk (come Diabolik) voleva picchiare Alessandro Romiti, si è giunti fino a San Martino con gli arresti divulgati a gran voce dalla stampa organica pistoiese, che però, in questi ultimi giorni, sembra si sia leggermente raffreddata, mostrandosi più cauta nella corsa alla “guerra della cacca” (chissà perché…).

♠ Stasera sapremo. Cosa, di preciso? Che vogliono tutti trasparenza e chiarezza anche se nessuno le fanno mai: a partire dalla procura di Pistoia, particolarmente dotata nel complicare le cose semplici e nell’oscurare la luce del sole. Sùbito seguìta, però, dalla segretaria Paola Aveta, indicata come povera vittima di veleni da un Tirreno che, purtroppo, entra a gamba tesa in questioni che non conosce affatto

1. Cinque giorni di Agliana Civica dati a Luca Pedrito Benesperi per mettere all’uscio un aggressivo assessore come Maurizio Ciottoli, sono passati nel più totale silenzio. Ed ecco la trasparenza e la chiarezza della giunta aglianese.

«Lega Salvini o Civica Agliana, suona sempre la solita campana». Una campana fessa (= rotta) di quelle che suonano come avessero il battaglio avvolto nei cenci.

Sembra di vedere Roma: gli ex-legaioli sono dentro e sono fuori al contempo. Dicono e disdicono; mostrano i denti e poi si scopre che sono solo dentiere di plastica da carnevale come quelle da vampiro. Un flop totale. Ciottoli è sempre lì con la sua inconcepibile okkupazione del potere. E il Billi urla urla sol per burla.

2. Vannuccini e il Pd con la Tonioni, che aveva messo su una paninoteca con marchio Pane & Rose della cooperativeria più o meno rossa, si preoccupano di fare polemiche sui manifestini delle nozze e non sui pugni del Ciottoli.

Da quando è arrivata, auspice la segretaria Aveta (sindaco di fatto ad Agliana), la «repubblica conciliare degli accordicchi», sta zitto-e-puce anche quel fine dicitore di Guido Del Fante: gli hanno premiato i suoi ex-segretari lampadati e quindi tace.

3. Sta zitto anche don Tofani che ha incassato quattrini di cui nessuno vuole parlare. È questa la trasparenza aglianese del Benesperi che non sapeva dei problemi dei vigili – ma che, in realtà, era a conoscenza di tutto: per filo e per segno perché al terzo piano c’era, ci dicono e si sa tutti, la fila dei lamentoni in divisa l’un contro l’altro armati.

Solo il luogotenente Salvatore Maricchiolo ha creduto alla storia della «chiave rapita» senza battere ciglio.

Un maresciallo presente da più parti, e non solo nella vicenda vigili, nelle storie della procura pistoiese. E forse non sarebbe male, ai fini della trasparenza e della chiarezza, che qualcuno ci spiegasse il perché da Quarrata partono diverse «onde lunghe» per i PM di piazza del Duomo.

4. Stasera, con l’unico punto all’ordine del giorno del con[s]iglio comunale (perché non indicare l’inchiesta non con un nome inglese come Untouchables, ma con un bel latino maccheronico: Vigilorum Puttanatae?) il Pedrito, che sul suo non sapere ha mentito, e il suo compare “picchiatore” pronto a strabordare a tutte l’ore, è un peccato che debbano nascondere tutta la loro trasparenza dietro la bella lastra di piombo della… riservatezza/privacy di cui amano circondarsi. Soprattutto la privacy del diritto di sapere, linea ben sostenuta anche da Donna Aveta.

5. Gratta & Vinci: ma ad Agliana nessuno vince nulla. Non i 5 Stelle-Bartoli sempre pronti a fare solo la mossa; non il Guercini che, non abitando neppure a Agliana, se non sbagliamo, non si capisce cosa ci stia a fare in con[s]iglio che non è il suo.

6. Stasera accomoderanno il tiro tutti d’amore e d’accordo, per salvarsi la coda affinché non gli resti tra uscio e battente. Va bene che alle lucertole la coda ricresce anche se gliela staccano: ma loro, i lucertoli della politica (?) aglianese preferiranno senza dubbio uscire interi dalla camera caritatis… È più comodo.

7. Fabrizio Nerozzi, marito del comandante della municipale e unica vera opposizione aglianese (non credo che lui abbia mai mangiato neppure una briciola della famosa torta da dividere), dovrebbe fare, dicono, due dichiarazioni: una di premessa e una di conclusione.

Vedremo cosa dirà. Ma, da amico, gli ho consigliato di non parlare e di non dire: inutile sprecare fiato con chi è sordo per per menomazione funzionale, ma per volontà politica. E risparmiare fiato inutile è già qualcosa. Forse meglio cercare altre soluzioni o pensare a un collegio di difesa rinforzato con avvocati da 90.