a onor del vero • 33. L’ITAGLIA SPIEGATA IN VIGNETTONI

Una pubblica amministrazione da “Vinted”. Non c’è pace tra gli ulivi nel film del 1950 diretto da Giuseppe De Santis, ma non ce n’è neppure nella Piana pistoiese nei quattro Comuni di Montale, Agliana, Quarrata, Serravalle…

ED OR CHE LA PIRAMIDE S’È SFATTA

LE GRANE DELL’AGRÙMIA CHI LE GRATTA?

1. A Montale c’è la piaga del Carbonizzo di Fognano da dopo che il sostituto Leonardo De Gaudio aprì a corsa un fascicolo, attualmente in galleggiamento perché le attenzioni della procura sono state tutte rivolte alla famosa chiave della vigilessA Traversi, così alacremente inseguita dal luogotenente Salvatore Maricchiolo di Quarrata.

2. A Quarrata c’è tutto un processone con 16 accusatori, che torna in aula martedì prossimo, 30 novembre. Altri tre o quattro processi a latere, disseminati per via, stanno emergendo e maturando in questi giorni, mentre il numero degli accusatori sta facendo come il pane: lievita.

L’ultimo Giuda ad aggiungersi in corsa è il prestigioso dis-Ordine dei Giornalisti nella figura del suo presidente pro tempore Carlo Bartoli, al momento in campagna elettorale all’inseguimento dell’ambìto soglio di presidente nazionale. Vedremo quanto successo avrà fra i giornalisti della democrazia arrosolata.

3. A Agliana c’è tanto di quel diavolìo che un decimo solo basterebbe a far peggio del terremoto in Friuli o in Irpinia.

Tra l’altro c’è un assessore dal cazzotto facile, Maurizio Ciottoli, che è più sul piede di partenza che su quello di arrivo; e che rischia (visto che non lo fa da sé e che sta scioccamente querelando mezzo mondo col rischio di sciancarsi) di essere dimissionato a forza e cestinato dall’autorità giudiziaria (difficile a pensarsi, perché a Pistoia la procura di solito sta dalla parte delle «autorità costituite» e cerca, almeno così pare di capire, di non toccarle neppure se sono in torto marcio, palese, evidente e documentale).

4. A Serravalle, dopo tutta una serie di anda e rianda favorito a capocchia da una coppia d’alto affare (Sen. La Pietra e Sonia Pira), e dopo che la seconda galleria del treno rischia di far crollare il paese, le ultime novità preannunciano uno shakespeariano tanto rumore per nulla.

5. Perché? Perché il senatore, che ha messo in crisi l’amministrazione Lunardi con la costituzione forzata di un gruppo di FdI, alla fine ha ripresentato il Lunardi stesso nella stessa – più o meno – formazione.

C’è solo da sperare che la “destra civica”, dovesse mai ri-vincere (cosa che darei più improbabile che possibile: i postcomunisti mi sembra che abbiano la via spianata anche se il Mochi ha perso la Casa del Popolo – Arci: fa più fine – di Masotti); c’è solo da sperare che, la destra civica, dovesse mai ri-vincere, il La Pietra non si ri-metta a ri-fare ri-casino con la ri-idea del ri-gruppo FdI a metà del percorso del Lunardi.

6. Quattro Comuni, quattro problemi e un castello dei destini incrociati alla Italo Calvino, che hanno in condominio diversi attori – di stampo, però, più che altro gigionesco. Eccoli: Paola Aveta, Leonardo De Gaudio, Grazia Razzino, Iuri Gelli.