a onor del vero • 41. L’ITAGLIA SPIEGATA IN VIGNETTONI

Ma inoltrare esposti e rifugiarsi dietro la negazione del diritto di accesso degli interessati non equivale, di per sé, a coltivare una “cultura dell’anonimo”? Così hanno fatto sia Andrea Alessandro Nesti che la sua gentile consorte, la professoressa Milva Maria Cappellini, quando ci hanno fatto negare, da parte di un imbranatissimo Ordine dei Giornalisti, l’accesso a documenti potenzialmente e presumibilmente diffamatorii contro di noi. Ma per la procura di Pistoia e per il signor Claudio Curreli, loro sono “angeli” e noi di Linea Libera “diavoli dei disegni criminosi”…

FRA ANONIMI ED ESPOSTI A TUTTO FÒCO

LA GIUSTIZIA VAL TANTO O TROPPO POCO?

LA VICENDA incredibile del fu-comandante dei vigili aglianesi merita un attento riepilogo soprattutto dopo oltre vent’anni di insolenti menzogne e prese di posizione, recentemente emerse anche da parte della procura della repubblica di Pistoia, presso la quale Nesti aveva “operato” come Vpo (vice procuratore onorario) e dalla quale, per fin troppo evidenti motivi di incompatibilità, non avrebbe dovuto essere accolto tra la schiera dei “sicarii di Linea Libera” per l’operazione di punizione di noi che narravamo la verità storica dei fatti; operazione a cui ha partecipato, assai attivamente, anche la moglie del Nesti, la professoressa Milva Maria Cappellini, aspirante scrittrice e donna letterata con varie identità su Facebook.

E allora iniziamo.

1. 1999. Il Comune di Agliana decide di bandire un concorso per comandante dei vigili. Niente di più banale. Sennonché una lettera anonima avverte la procura di Pistoia che il comandante già «papato» ancor prima di svolgere le prove, sarà il Nesti.

Agliana da sempre pullula di anonimi: di recente si è perfino scoperto, e direttamente in aula, che anche il fu-comandante Nesti aveva presentato una denuncia anonima contro la comandante Turelli, ma Nesti è stato assolto per levis culpa: la procura non colpisce i propri “caporali” e/o “ufficiali di complemento” ed ex-Vpo, e questo è sufficiente motivo per poter dubitare sia della terzietà che dell’imparzialità di questa «autorità costituita» a cui è demandata la vita e la salute giudiziaria dei pistoiesi.

2. In quella circostanza la procura invia la lettera anonima all’archivio: che, nel caso di specie, si chiama più propriamente “cestino della carta straccia”. L’indagine termina prima di cominciare.

3. La commissione di concorso (come tutte le commissioni che si rispettano) presieduta dalla segretaria generale Madrussan, dirigente a “vocazione vocale” (vedi foto), dopo aver ponzato e riponzato, affigge la graduatoria come Lutero le sue tesi sul portone della chiesa di Ognissanti del castello di Wittenberg il 31 ottobre 1517.

La lista viene pubblicata e il primo nome – o nome del vincitore – è quello del dottor Andrea Alessandro Nesti, come da lettera anonima ricevuta dalla procura di Pistoia e dalla procura di Pistoia inviata al… cestino.

4. Il secondo classificato in graduatoria, Mauro Goduto, accede agli atti; esamina i fogli – con la stessa meticolosa mia attenzione scrupolosa nello scoperchiare le mende e i “porcai” del Comune di Quarrata a favore del ragionier non-dottor Romolo Perrozzi e non solo – e scopre che il punteggio non torna.

È lui, Goduto, il vincitore del concorso; non il Nesti, perché le somme aritmetiche (in altri termini: la logica aristotelica inoppugnabile) dicono questo e non altro.

5. Peccato che nel mondo comunist-progressista, di cui Agliana-Agrùmia ha fatto parte da sempre dopo la caduta del fascismo, anche Aristotele debba andare a farsi fottere.

Quel che decide – e ciò vale anche nell’attuale sistema Palamara – è la «logica di partito» ossia, in termini diversi, «tu sei l’unto del Signore».

6. Nesti resiste e punta i piedi e, con la pervicacia che lo contraddistingue quale eccellente giocatore di scacchi, fa iniziare un contenzioso talmente debole (in latino l’aggettivo adatto oltre che debilis potrebbe essere anche imbecillus) che, alla fine sarà cancellato dal Consiglio di Stato con un colpo di spugna: onde l’ottimo comandante di Rino Fragai si ritroverà (2015) in mezzo a una strada.

7. E tuttavia Giacomo Mangoni, l’unico sindaco con le palle di Agliana negli ultimi 20 anni, per pietà umana decide di non vedere che l’uscita di Nesti dalla carriera di vigile semplice e il suo passaggio alla carriera di comandante, hanno chiuso, per legge, la sua carriera vigilesca, determinandone la conclusione legale del suo rapporto d’impiego con il Comune di Agliana.

Ma il fatto gli pare talmente grave che Mangoni reintegra impropriamente il Nesti come agente di polizia municipale.

Mai fare del bene, però. Perché di solito se ne riceve male in abbondanza. Nesti chiama in causa tutto e tutti – come se fosse un deportato ad Auschwitz.

8. Come ho chiaramente detto in aula al pubblico ministero Giuseppe Grieco, che queste norme dovrebbe conoscere a menadito, nel dis-ordinamento italiano chi lascia il proprio posto perché passa ad un altro stato giuridico, non conserva alcun diritto alla conservazione del posto lasciato; né a tornarsene alla casellina precedente come accade nel gioco dell’Oca.

La procura è, però, come Dio: non turba mai la pace dei suoi figli. Più facilmente turba la vita dei “figli di un dio minore”: tipo giornalisti che rompono come il sottoscritto o il Romiti; comandanti dei vigili non allineati; magari anche commercialisti o curatori fallimentari: gente che, ritenuta già colpevole in partenza, viene presa e messa agli arresti domiciliari con la facilità con cui si beve un prosecchino sulla Sala in un tardo pomeriggio di San Jacopo.