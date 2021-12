a onor del vero • 43. L’ITAGLIA SPIEGATA IN VIGNETTONI

Uomini e donne delle «autorità costituite», ditemi voi come posso fidarmi di un apparato che – è evidente dai fatti senza logica che si toccano con mano – protegge alcuni e perséguita chi chiede legalità, come sto facendo io da un anno e mezzo ostacolato da tutti con in prima linea la Procura della Repubblica di Pistoia

MA SE IL GIUDICE NON LEGGE

LA GIUSTIZIA, DOPO, REGGE?

1. Uno dei motivi per cui il giorno 11 dicembre 2020, i marescialli Mario Tari e Riccardo Calò – insieme al carabiniere Federico Abbate, della caserma di Quarrata, agli ordini del luogotenente Salvatore Maricchiolo – vennero ad annunciarmi (erano le 15:40) che la Gip Patrizia Martucci aveva deciso di carcerarmi in casa, era determinato dal fatto che risultavo, oltre che uno stalker riottoso contro il ragionier non-dottor Romolo Perrozzi, un anarcoide irrispettoso delle «autorità costituite».

2. Eppure io chiedevo semplicemente – e tuttora continuo a chiedere, dato che nessuno ancora ha risposto in merito né intende rispondere – che il Comune di Quarrata, quello del sindaco Mazzanti (fatti zero e discorsi tanti), applicasse e facesse applicare la legge nazionale e le norme regolamentari quarratine alle cosiddette strade vicinali/interpoderali, non che scendesse Cristo dall’alto dei cieli con le schiere angeliche per abbattere l’intoccabile Perrozzi, Ctu del tribunale di Pistoia, caro agli dèi in cielo e – soprattutto – privilegiato e protetto dalle «autorità costituite» in terra. E intendo quelle della Gip Patrizia Martucci.

3. Ma “in questo mondo di ladri” (e di eroi, alla Venditti), per chi chiede la legge, scattano manette e arresti domiciliari; per altri – e intendo chiaramente indicare, per nome e cognome, il sostituto Claudio Curreli, paladino dei reati che non esistono (lo stalking giornalistico, per esempio) – scattano il merito di appartenere alla razza padrona dei destini umani (leggasi procure della repubblica), e la possibilità di poter recitare due atti e forse anche tre, collidenti fra loro, stridenti e inammissibili: senza che nessuno delle «autorità costituite» rifiati; senza che nessun avvocato avanzi una santa obiezione (preferendo, al contrario, l’abiezione) e senza che il santo ordine degli avvocati prenda carta e penna e si rivolga a un avvocato prestato al Csm, David Ermini, il bel democristiano di sistema-Palamara.

4. La Camera Penale di Pistoia, presidenziata dall’avvocato Niccolai, manda emissari a vigilare sulle miserie di Erdoğan, ma ha gli occhi cementati sulla realtà pistoiese all’interno della quale – a semplice colpo d’occhio – Curreli funge da:

• censore al mattino

• capo scout al pomeriggio

• coordinatore di Terra Aperta, capofila dei favoritori/favoreggiatori degli ingressi dei clandestini sul sacro suolo della patria, che non è più patria di nessuno e di nessuna Costituzione più bella del mondo

• redentore delle prostitute sulle rotonde dello stradone di Agliana e per concludere

• dipendente di un ramo della pubblica amministrazione (la procura della repubblica di Pistoia, appunto) a fianco della quale opera, come attivissimo giudice delle esecuzioni immobiliari, la dottoressa Nicoletta Maria Curci, la quale, alla bisogna, può inviare informative e segnalazioni alla stessa procura in cui opera il coniuge suo, dottor Curreli.

Più prestito di così…, direbbe Nino Frassica.

5. Per 104 giorni io sono rimasto al chiuso, deriso e sbeffeggiato da non pochi (di questo tuttavia me ne catafotto, direbbe il commissario Montalbano), ma soprattutto completamente ignorato:

dagli allora colleghi giornalisti (Carlo Bartoli e Ast Toscana, bei campioni dello status quo!)

dai mirabili rappresentanti del potere legislativo: senatori e deputati più consiglieri ragionali di Pistoia – il cui unico e vero interesse è quello di fare quattrini a palate e per il resto ciccia e

gli avvocati che, non di rado, si prestano a sostenere perfino il sacro dogma della verginità delle loro clienti che lavorano – appunto – sulle rotonde di Agliana.

A questo punto, uomini e donne delle «autorità costituite», ditemi voi come posso fidarmi di un apparato che – è evidente dai fatti senza logica che si toccano con mano – protegge alcuni e perséguita chi chiede legalità, come sto ancora per fare mostrandovi ciò che ho visto in questi ultimi venti giorni.