a onor del vero • 54. L’ITAGLIA SPIEGATA IN VIGNETTONI

GRANDI MANOVRE O…

SOLO LA MOSSA DI NINÌ TIRABUSCIÒ?

In questi giorni presso il tribunale di Pistoia – cancelleria esecuzioni civili – è in corso un’operazione di recupero-dati per la presenza di ispettori ministeriali che stanno portando avanti delle verifiche sulle procedure attualmente in corso.

Forniamo ai nostri lettori una mail (ovviamente purgata) con cui la dirigente della cancelleria, signora Elisabetta Frosini, impartisce direttive precise a tutti i delegati delle esecuzioni.

È lecito chiedersi cosa sta avvenendo in questo preciso momento a Palazzo di Giustizia? Cosa dicono i giornalisti pistoiesi in proposito? Tachipirina e vigile attesa, come il ministro Speranza…?