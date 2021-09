a onor del vero. L’ITAGLIA SPIEGATA IN VIGNETTONI

Articolo 1 della Nuova Costituzione Italiana

1. L’Itaglia è una res-pubica piddìn-margheritoso-democristian-inciùcico-cattolica, aperta alla sharìa, dove il popolo conta quanto il due di briscola.

2. La sovranità appartiene al Pd, anche se perde tutte le erezioni.

3. Essa è esercitata da un non-presidente della non-più repubblica eletto da un parlamento irregolare a legge elettorale drogata; da un non-presidente del con-iglio caro ai lobbisti e messo lì d’autorità da Mattarella per curare il Covid e il post-Covid. Deve essere gradito agli imprenditori.

3. Draghi è soggetto al diritto di prelazione e di riconferma all’infinito se lo ritengono opportuno finanza e poteri più o meno occulti.

4. Il potere legislativo è in mano al Sistema Pallamara che inventa, di volta in volta, leggi, norme, regolamenti, prassi, indirizzi giurisprudenziali, e che ha il diritto di non essere giudicato né toccato da niente e nessuno.

Dio salvi il sistema conciliare che va come unto, dove perfino i cani tengono i risparmi al sicuro nella propria cuccia!

SE ASCOLTI MATTARELLA COL PIDDÌ

DA DITTATURA COME SI PUÒ USCÌ?

_________________________________

IL PAESE DEI CAMPANELLI

O DELLE CAMPANELLE AL NASO?