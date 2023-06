A OSTE BEPPE ALLOCCA PORTA IN SCENA LA “GENESI DEL RIGENERO”

L’evento è inserito nel cartellone della Montemurlo Estate ed è in programma stasera, mercoledì 28 giugno ore 21 in piazza Amendola

MONTEMURLO. La “Montemurlo Estate” porta in scena “La Genesi del rigenero”, il monologo di Beppe Allocca in cui si racconta il dove, come e perché della rigenerazione di scarti tessili. L’appuntamento non poteva che essere a Oste, cuore produttivo del Comune, per stasera mercoledì 28 giugno ore 21 in piazza Amendola.

Chi sono i cenciaioli? Cosa vuol dire riciclare scarti tessili? Beppe Allocca fa vivere la storia della rigenerazione con curiosità e aneddoti, dando alla narrazione un taglio informativo ma soprattutto leggero e ironico. Uno spettacolo teatrale coinvolgente che si inserisce nella programmazione culturale estiva promossa dal Comune a Oste in collaborazione con il Circolo Nuova Europa di Oste e l’associazione “Il Villaggio del sorriso” di Angelo Festa per la parte tecnica.

Giuseppe Allocca è un artigiano della maglieria a Prato e un teatrante. Fa parte di una compagnia teatrale e attraverso il monologo “Genesi del rigenero” vuole spiegare la storia del riciclo degli scarti tessili, come funziona e come è nata questa importante tradizione. L’ingresso alla serata è libero e gratuito.

[masi— comune di montemurlo]