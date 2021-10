A OTTOBRE DOPPIO APPUNTAMENTO CON IL MERCATO ANTIQUARIO

Il 10 ottobre si svolgerà la consueta iniziativa come ogni seconda domenica del mese. Per l’occasione saranno raccolti fondi per la Fondazione Radioterapia Oncologica. Il 24 ottobre è in programma un’edizione straordinaria

PISTOIA. In questo mese è previsto un doppio appuntamento con il Mercato Antiquario in centro storico. Domenica 10 ottobre si svolgerà, come di consueto, nella seconda domenica del mese, poi si replica con un’edizione straordinaria domenica 24 ottobre. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno dalle ore 8 alle 18.30 in piazza del Duomo.

L’edizione del 10 ottobre sarà accompagnata da una iniziativa di solidarietà. Nell’occasione ogni espositore metterà in vendita alcuni oggetti il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Radioterapia Oncologica.

Un appuntamento ormai fisso quello del Mercato Antiquario pistoiese. Sono una settantina i banchi di operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design.

Il Mercato Antiquario si svolgerà nel rispetto delle regole anti Covid-19. In particolare dovranno essere garantite le misure di prevenzione e contenimento di carattere generale a tutela della salute previste dalle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

[comune di pistoia]