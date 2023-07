A PALAZZO ACHILLI DI GAVINANA SI INAUGURA LA MOSTRA “SALUTE E MALATTIA”

Ospedali, medici condotti, levatrici, medicina popolare nella Montagna Pistoiese

SAN MARCELLO PITEGLIO. Sarà inaugurata domenica 9 luglio 2023, ore 16.30 a Palazzo Achilli (Piazzetta Achilli 7, 51028 Gavinana – PT) la mostra “Salute e malattia. Ospedali, medici condotti, levatrici, medicina popolare nella Montagna Pistoiese“, curata da Nuèter – Gruppo Studi Alta Valle del Reno – Porretta Terme APS, Accademia Lo Scoltenna – Pievepelago e Associazione Storia e Città – Pistoia in collaborazione con Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese.

L’iniziativa si pone nell’ambito del convegno “Salute e malattia nella montagna fra Bologna, Modena e Pistoia” degli anni 2023-24 ed intende proporre alcuni aspetti della cura nella Montagna Pistoiese attraverso foto, documenti e racconti di luoghi e figure che ne sono stati protagonisti ed intende proporre alcuni aspetti della cura nella Montagna Pistoiese attraverso foto, documenti e racconti di luoghi, in particolare dell’Ospedale Lorenzo Pacini di San Marcello Pistoiese, e figure che ne sono stati protagonisti.

Ingresso libero

L’esposizione è visitabile fino al 1° ottobre 2023 con il seguente orario di apertura:

Da giovedì a domenica e 15/08, 10.00-13.00 e 15.30-18.30

Altri giorni su prenotazione

Ingresso a offerta libera

Per info: Numero Verde Ecomuseo 800 974102 (attivo tutti i giorni) – sito Ecomuseo www.ecomuseopt.it

