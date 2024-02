A PESCIA TERZA EDIZIONE DI SABAR: ENTRARE NEL MONDO DEL FOOD IN MANIERA GRATUITA E ALTERNATIVA ALLA SCUOLA SUPERIORE TRADIZIONALE

Il progetto formativo IeFP è erogato dall’agenzia formativa Per-Corso e finanziato dalla Regione Toscana. Le iscrizioni sono aperte fino a sabato prossimo tramite il portale del MIM. La sede nel “polo” professionale di Ponte all’Abate

PESCIA. La Regione Toscana ha confermato in Valdinievole la propria presenza nella formazione IeFP dedicata al settore dell’Horeca, finanziando nuovamente il percorso SABAR attivato già da due anni a Pescia e giunto alla terza edizione.

Si tratta di un intervento, finanziato con le risorse del Next Generation EU nell’ambito del programma Giovanisì, parallelo e alternativo alla scuola superiore tradizionale, rivolto a chi sta per terminare le scuole medie e più in generale agli Under 18. Con un corso IeFP infatti, rispetto a una scuola alberghiera, è possibile ottenere un titolo di studio in soli tre anni, conseguendo una qualifica professionale di tipo 3EQF, spendibile a livello europeo: assolve quindi l’obbligo di istruzione e quello di diritto/dovere all’istruzione professionale previsti dalla normativa vigente.

Qui si aprono tre strade: l’ingresso nel mercato del lavoro, la prosecuzione degli studi dal quarto anno di un istituto professionale oppure l’iscrizione a un corso IeFP di quarta annualità per perfezionare le proprie competenze.

Le iscrizioni a SABAR 3 sono imminenti: per partecipare c’è bisogno di collegarsi al portale https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni entro questo sabato, 10 febbraio, inserendo il codice meccanografico PTCF00600R. Sarà comunque possibile, qualora un ragazzo volesse cambiare idea e optare per un’altra scelta rispetto alla scuola superiore selezionata, rivolgersi all’agenzia Per-Corso entro e non oltre il 6 settembre di quest’anno.

Questi i dettagli “tecnici”: ogni anno gli studenti frequenteranno 990 ore di formazione per un totale di 2970 nel triennio. Si tratta di 30 ore di accompagnamento, 2140 ore di formazione teorica e laboratoriale, 800 di alternanza scuola-lavoro.

Queste le aree di Competenze Professionali che richiederanno formazione specifica in aggiunta a quella di base: la cultura della sicurezza, ristorazione sostenibile, procedure e tecniche di gestione delle materie prime, biologico e qualità, alimentazione e dietetica, lingua Inglese e terminologia tecnica di settore, macchine e attrezzature, la brigata di sala, gestione del locale, marketing enogastronomico, accoglienza al cliente, mise en place, tecniche di servizio, laboratorio pratico di Sala Bar (Bar, Caffetteria e colazioni, Continental breakfast, English breakfast), laboratorio pratico di Sala Bar (Piatti caldi e freddi, finger food, antipasti, apericena e piatti alla lampada), laboratorio pratico di Sala Bar (La cottura sottovuoto), laboratorio pratico di Sala Bar (Sommelier: servizio del vino e abbinamento cibo vino), laboratorio pratico di Sala Bar (Cocktail, mocktail e tecniche di miscelazione).

«Il progetto SABAR3 – spiega Marialuisa Giannini, direttrice di Per-Corso – nasce per rispondere ai fabbisogni professionali del sistema produttivo locale che vede in questo “Addetto” una delle figure più richieste dalle imprese del settore.

Per rendere la figura più coerente con le richieste aziendali e più competitiva in tutto il comparto della ristorazione e del turismo, i contenuti formativi sono stati curvati ai temi della ecosostenibilità e del digitale, inserendo piccole preparazioni culinarie di supporto alla cucina come aperitivi, piatti freddi e finger food, oltre agli strumenti di marketing enogastronomico.

Il corso attiverà inoltre metodologie e contenuti didattici specifici per rafforzare quelle competenze trasversali ritenute chiave dagli operatori del settore come quelle organizzative, relazionali e imprenditoriali».

La partecipazione è gratuita: possono iscriversi tutti i ragazzi che hanno ottenuto la licenza media entro la prossima estate o comunque con meno di 18 anni che hanno concluso la scuola secondaria inferiori negli anni precedenti. In poche parole, anche chi in questo momento sta studiando in un istituto superiore o ha abbandonato gli studi, se ancora minorenne, può rilanciarsi in questo percorso.

Per informazioni è possibile andare sul sito www.per-corso.it, contattare le e-mail info@per-corso.it e zipoli@per-corso.it (referente Martina Zipoli 392-9258337), oppure rivolgersi direttamente alla sede di Per-Corso di via del Brennero 1040 BK ad Acquacalda di Lucca (telefono 0583/333305).

[daniele dei]