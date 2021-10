A PESCIA UN NUOVO “POLO” DEDICATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE GRATUITA

A Ponte all’Abate la casa dei corsi di Formatica e Per-Corso. La Regione Toscana sostiene due iniziative per acconciatori: ci sono ancora posti a disposizione

PESCIA. È stata aperta nei giorni scorsi una nuova realtà “scolastica” — anche se dovremmo più propriamente dire di formazione professionale – a Pescia. Si tratta di una nuova sede dedicata ai corsi gratuiti che la Regione Toscana finanzia per i ragazzi con meno di 18 anni, sia per quanto riguarda la formazione IeFP triennale, parallela all’istruzione superiore, sia per i biennali per i cosiddetti “drop out”, ovvero coloro i quali escono anzitempo dal loro percorso di studi.

Il nuovo centro per la formazione professionale si trova nella frazione di Ponte all’Abate, all’interno del centro commerciale di via Lucchese, con uffici, laboratori e aule che sono ospitati in un’area di circa 300 metri quadrati. L’operazione vede protagoniste due agenzie formative che hanno unito le loro forze per creare anche in Valdinievole un punto di riferimento per questo tipo di formazione professionale: si tratta di Formatica Scarl di Pisa e di Per-Corso di Lucca, due realtà che già da tempo comunque gravitavano in zona con le proprie iniziative, entrambe accreditate dalla Regione e facenti parte di Staf, l’associazione di riferimento a livello toscano delle agenzie formative.

Tra gli allestimenti che sono stati messi in atto ci sono anche un laboratorio informatico e uno per acconciatori, attrezzato per simulazioni e esercitazioni pratiche. È infatti vero che al momento entrambi gli indirizzi presenti a Ponte all’Abate si riferiscono al settore dell’hair style: uno è un biennale “drop out” tenuto da Per-Corso, l’altro è il primo anno dell’IeFP DIVA partito a settembre.

«Per le nostre agenzie – spiegano gli amministratori delegati delle due aziende, ovvero Marco Guastini per Formatica e Maria Luisa Giannini per Per-Corso – si è trattato di un passo in avanti di cui sentivamo singolarmente la necessità. Avere fatto rete ci ha permesso di dotare Pescia di una sede unica per i corsi, con la prospettiva di creare un vero e proprio polo per la formazione Under 18 grazie alla partecipazione ai bandi della Regione. Riteniamo sia importante garantire una presenza ben riconoscibile e una continuità territoriale all’offerta formativa per i più giovani: oggi siamo partiti con i corsi per acconciatori ma ovviamente siamo pronti a ospitarne altri di vario genere».

A breve, comunque, la fascia di età interessata dai c orsi di Pescia si amplierà. Sono in fase di organizzazione infatti dei corsi che interesseranno i maggiorenni tra i 18 e 29 anni che non studiano né lavorano, vale a dire i cosiddetti Neet. In questo caso il soggetto che finanzia la loro presenza sul territorio è Garanzia Giovani.

Le due agenzie fanno inoltre sapere che, pur essendo partiti entrambi i corsi, esiste ancora la possibilità di iscriversi e partecipare gratuitamente: per i ragazzi che solo adesso si sono accorti di aver scelto la scuola superiore non adatta a loro, può essere arrivata l’occasione per provare una nuova esperienza.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a Formatica (info@formatica.it, 050 580187) e Per-Corso (info@per-corso.it, 0583 333438).

