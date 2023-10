“A  PICCOLI PASSI”, PASSEGGIATA NELLA NATURA PER LE FAMIGLIE

Domani domenica 15 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 visita alle ghiacciaie del Reno e della Madonnina

PISTOIA. Continuano le iniziative a cura del Centro per le Famiglie di Pistoia a ottobre, mese della famiglia e dell’affidamento familiare. Domani domenica 15 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, si svolgerà il secondo appuntamento di “A piccoli passi”, passeggiata nella natura per famiglie, nonni e bambini che, in questa occasione, avrà come destinazione la Ghiacciaia del Reno e includerà una visita guidata alla Ghiacciaia della Madonnina a cura dell’Ecomuseo della montagna pistoiese.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con “Socialmente”, progetto di socializzazione per la terza età del Comune di Pistoia, con il proposito di realizzare occasioni di incontro e condivisione tra generazioni diverse che favoriscano l’apertura di un dialogo intergenerazionale attraverso la costruzione di ricordi condivisi.

Durante la gita, a tutti i partecipanti sarà offerta una merenda.

[comune di pistoia]