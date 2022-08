A PIEVE A NIEVOLE SI CORRE LA ‘’GARA PODISTICA DELL’UNITÀ

PIEVE A NIEVOLE. In occasione della ‘’Festa de L’Unità comunale’’ di Pieve a Nievole (Pistoia) martedì 30 agosto si disputerà un gara podistica a carattere ludico motorio sulla distanza di km 3,500 e 7 chilometri denominata ‘“Gara Podistica dell’Unità” e organizzata dal comitato della festa con la collaborazione tecnica della società Montecatini Marathon.

Il ritrovo della gara e fissato per le ore 18 agli stand della festa sito in Via Fratelli Cervi Località Via Nova Pieve a Nievole e il percorso si svolgerà nelle strade della campagna di Via Nova.

La quota iscrizione alla gara e di euro 4 e tutti gli iscritti riceveranno un pacco gara e premio a sorteggio.

Saranno premiate le prime 5 società con maggior numero di iscritti con premi in natura alimentare.

Al termine della gara tutti i partecipanti che intendono rimanere possono usufruire del ristorante e pizzeria e assaggiare gustosi bomboloni.

Per informazioni ,rivolgersi al numero di cellulare 3930564934.

[giancarlo ignudi]