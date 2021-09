A PISTOIA AUMENTANO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SOSTA CON SMARTPHONE O TABLET

Adesso è possibile pagare anche con la app EasyPark, un sistema attivo in numerose città italiane ed europee utile per chi viaggia molto

PISTOIA. La sosta nei parcheggi a pagamento a Pistoia diventa ancora più pratica e digitale. Aumentano infatti le applicazioni con le quali è possibile pagarla con smartphone e tablet. Il Comune ha firmato la convenzione con la società EasyPark di Milano che, insieme all’app Phonzie già presente da alcuni anni, rafforza il sistema di pagamento elettronico per parcheggiare negli stalli blu.

«La nuova modalità non comporta nessun onere per il Comune – spiega l’assessore alla mobilità Leonardo Cialdi – ma solo vantaggi per tutti gli automobilisti, in particolare per chi si sposta molto attraverso l’auto, sia per lavoro che per turismo. Infatti questa applicazione è utilizzata in numerose città italiane ed europee, una comodità per i viaggiatori che altrimenti dovrebbero ogni volta scaricare una app diversa per pagare il parcheggio».

Sono oltre 20 i paesi europei e numerose le città italiane, tra le quali Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Palermo e Catania, che hanno attivato i servizi di EasyPark. Anche questa applicazione, come la precedente, consente all’utente di creare un borsellino digitale destinato al pagamento degli importi della sosta e di avere tutta una serie di vantaggi aggiuntivi rispetto ai metodi di pagamento tradizionali. In particolare sarà possibile attivare, prolungare e interrompere la sosta tramite il proprio smartphone o tablet pagando solo il tempo di parcheggio effettivo oltre ad una commissione.

Come funziona. L’applicazione EasyPark è compatibile con tutti i sistemi operativi smartphone. Una volta scaricata, è facile iscriversi e ricaricare il proprio borsellino virtuale tramite i più diffusi metodi di pagamento (carta di credito, carta prepagata, Paypal). Quindi, una volta raggiunto il parcheggio, il gps del telefono proporrà automaticamente l’area tariffaria nella quale ci si trova ed inseriti targa del veicolo ed arco orario desiderato, sarà facile acquistare la sosta con un click.

Nel caso si possa tornare alla vettura con anticipo, EasyPark permette di interrompere la sosta, in modo da ricevere in addebito soltanto i minuti realmente utilizzati. Qualora invece si desideri raggiungere la vettura più tardi del previsto, sarà altrettanto semplice prolungare la sosta direttamente dal proprio smartphone, evitando di dover tornare di fretta al parchimetro ed eliminando il rischio di incorrere in una sanzione.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito https://easyparkitalia.it/it.

[comune di pistoia]