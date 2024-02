A PISTOIA CAPITALE DEL VERDE MANCA UNA PROGRAMMAZIONE GREEN INTEGRALE

Anche il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Pistoia e la Piana aderisce alla manifestazione di Legambiente e Lipu

PISTOIA. Come gruppo territoriale M5s Pistoia e la Piana ci uniamo alla manifestazione pubblica di sabato 24 febbraio organizzata da Legambiente e Lipu contro il recente e diffuso taglio indiscriminato di alberi da parte dell’amministrazione Tomasi.

Denunciamo la mancanza di un piano del verde e in generale l’assenza di una politica di rigenerazione urbana e ambientale. Basti pensare alle Ville Sbertoli e all’area Ceppo, su cui il Comune dovrebbe coinvolgere l’Asl per un progetto di riuso sostenibile e di qualità; invece niente, Tomasi pensa solo a cementificare ulteriormente come dimostrato dal progetto della cittadella sportiva nell’area Pallavicini.

Nella nostra città, definita capitale, del verde manca purtroppo una programmazione green integrale, dall’individuazione di aree per orti urbani a un moderno piano del verde sul modello di tanti comuni efficienti e organizzati. Per questo apprezziamo l’impegno del mondo ecologista nel diffondere la giusta sensibilità.

Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Pistoia e la Piana