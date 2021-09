A PISTOIA -DIALOGHI SULL’UOMO iL FISICO ANTONELLO PROVENZALE

Il fisico e direttore dell’istituto di Geoscienze e Georisorse del Cnr risponde alle questioni poste dall’emergenza climatica

PISTOIA. Sabato 25 settembre alle ore 16.30 al Teatro Bolognini, il fisico e direttore dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR Antonello Provenzale interverrà nell’incontro a tema Orizzonti climatici, nell’ambito del festival dell’antropologia del contemporaneo Pistoia-Dialoghi sull’uomo, in programma dal 24 al 26 settembre.

L’appuntamento con Provenzale sarà occasione di analisi delle cause, conseguenze e possibili strategie per far fronte al cambiamento climatico, da sempre influenzato da cause naturali, a cui si aggiunge, oggi, una riflessione sul ruolo dell’umanità nel rapporto con il pianeta Terra.

Solo nell’ultimo secolo gli esseri umani – con le emissioni di gas serra, le modifiche del territorio, l’inquinamento, la distruzione della biodiversità – sono diventati un agente di rapido cambiamento planetario. Cosa ci aspetta, dunque, oltre l’orizzonte dei prossimi decenni? Come si evolverà il clima del futuro, quali conseguenze porterà l’aumento delle temperature? Quali possibili instabilità dovremo affrontare? E soprattutto, cosa possiamo fare per ridurre il riscaldamento globale e il suo impatto?

Antonello Provenzale, laurea in Fisica e dottorato di Ricerca in Fisica presso l’Università di Torino, è dipendente CNR dal 1987 e direttore dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR dal 2015. Si occupa di dinamica del Sistema Terra, interazioni geosfera-biosfera, impatti dei cambiamenti climatici su ecosistemi e biodiversità. Nel 1997 ha ricevuto il Golden Badge Award della European Geophysical Society, è stato Dozor Fellow dell’Università Ben Gurion, JILA Visiting Fellow dell’Università del Colorado, Boulder, professore invitato alla Ecole Normale Superieure di Parigi. Coordinatore del Progetto Europeo “Ecopotential”, del Progetto “NextData” del Miur, del progetto “LifeWatch Plus”. Membro corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Torino. Autore di più di 160 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, curatore del volume The fluid dynamics of climate e del volume Il cambiamento climatico. Autore di articoli di disseminazione scientifica, del volume per ragazzi Che cosa è il Global Warming? (Editoriale Scienza, 2011) e del recente saggio Coccodrilli al Polo Nord e ghiacci all’Equatore. Storia del clima della Terra dalle origini ai giorni nostri (Rizzoli, 2021).

Biglietti: 3€ (accesso con Green Pass)

In vendita presso la biglietteria di Pistoia in Piazza del Duomo, 12 e sul sito www.dialoghisulluomo.it

Pistoia-Dialoghi sull’uomo è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di Pistoia, ideato e diretto da Giulia Cogoli. Il tema del 2021 Altri orizzonti: camminare, conoscere, scoprire, sarà affrontato in conferenze, dialoghi, spettacoli e camminate culturali. Antropologi, filosofi, scrittori, scienziati, sociologi, artisti, esploratori raccontano, da punti di vista differenti, l’anelito di ricerca che ha caratterizzato l’evoluzione del genere umano, superando i confini e camminando verso nuovi orizzonti, fisici e spirituali.

Per maggiori informazioni: www.dialoghisulluomo.it