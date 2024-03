A PISTOIA FA TAPPA IL TAU COMEDY LAB. UNA SERATA DI RISATE GARANTITE

La serata presentata da Simone Gai vedrà al Cral Hitachi alternarsi sul palco del teatro sette comici

PISTOIA. Pistoia è ancora una città che sa ridere? Per scoprirlo basterà presentarsi Venerdì 22 Marzo alle ore 21:00 presso il circolo Cral Hitachi, per la tappa pistoiese del Tau Comedy Lab.

Lo spettacolo sotto la guida artistica dell’autore Salvo Spoto è un vero e proprio circo del cabaret itinerante che porta con sé alcuni dei migliori comici toscani e liguri.

Una formula semplice, ma sempre d’effetto è quella offerta da questa rassegna che nella sue prime uscite ha già conquistato diversi spettatori in tutta la Toscana.

La serata presentata da Simone Gai, che per l’occasione (ri)vedremo anche in vesti di comico, vedrà alternarsi sul palco le esilaranti performance di Matteo Cesca, Cristiano Chesi, Giancarlo Dilà, Armando Manfredi, Davide Notarantonio, Fulvio Fuina e Rino Ceronte.

“Più che un esperimento” tengono a sottolineare i comici “è un modo per far scoprire la comicità in quei centri che di solito sono abituati ad uscire solo per quattro chiacchiere e una birra” .

La comicità sta lentamente tornando nei locali di tutta la Toscana, già Pisa, Firenze e Prato hanno dei laboratori di comicità stabili, ovvero delle vere e proprie officine artistiche dove i comici possono testare di fronte ad un pubblico il loro repertorio alternato a pezzi inediti.

Con questa prima data si vuole dare il via ad una serie di appuntamenti per far tornare i comici su di un territorio, quello pistoiese, sempre più incastrato in una routine di eventi spesso molto simili tra loro, per questo l’input della serata sarà proprio “Pistoia riesci ancora a ridere?” , per la risposta si dovrà attendere, quindi, il prossimo 22 Marzo alle ore 21:00 al teatro in via Ciliegiole 77.

Per info e biglietti: 0573 370459

