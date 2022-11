A PISTOIA HA FATTO TAPPA L’ NBA BASKETBALL SCHOOL CLINIC

L’iniziativa era riservata a giocatori nati dal 2007 al 2015

PISTOIA. Martedì 15 novembre il PalaCarrara è stato invaso da centinaia di giovani e giovanissimi giocatori di pallacanestro. NBA Basketball School Clinic grazie a Pistoia Basket Academy ha fatto tappa al palazzetto di viale Fermi per un pomeriggio all’insegna della palla a spicchi, pomeriggio durante il quale allenatori provenienti dagli States, coadiuvati dallo staff del settore giovanile del Pistoia Basket, hanno tenuto sessioni di allenamento con tecnica specifica e metodo NBA, e l’entusiasmo col quale hanno partecipato tutti i giovani atleti non può che aver reso orgogliosi e soddisfatti sia i genitori che gli organizzatori di questo bell’evento sportivo.

PalaCarrara ancora una volta cuore del basket toscano (nella nostra regione era unica tappa) e casa della palla a spicchi.

Basket, I love this game (slogan NBA).

[Gianluca Risi]