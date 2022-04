A PISTOIA IL “JURASSIC EXPO IN TOUR”, VIAGGIO INDIETRO NEL TEMPO NEL MONDO DEI DINOSAURI

Nell’area Luna Park di via Fermi arrivano dal 23 aprile fino all’8 maggio le maxi riproduzioni animate che raccontano la vita sulla Terra

​PISTOIA. [a.b.] Dal 23 Aprile all’8 maggio prossimo l’area Luna Park in via Enrico Fermi a Pistoia ospita Jurassic Expo in tour, prima mostra itinerante di Dinosauri in Italia.

Sarà un vero e proprio tuffo nella preistoria, un viaggio indietro nel tempo, con un spettacolare allestimento immersivo che riproduce lo scenario giurassico.

La mostra — spettacolo che sta facendo il giro d’Italia farà sicuramente emozionare i bambini e incuriosire gli adulti. Saranno presentati, riprodotti a grandezza naturale con modelli animatronics, ovvero robot in movimento, dinosauri e animali preistorici.

Tanti modelli, tutti ricostruiti fedelmente e rigorosamente a grandezza naturale, alcuni dei quali in movimento oltre ad essere di dimensioni gigantesche, ci raccontano la loro storia e l’evoluzione della vita sulla terraferma e nei mari

Dai rettili preistorici più famosi e conosciuti come, il Tyrannosaurus-Rex, lo Spinosauro e il Velociraptor alle ricostruzioni dedicate ai resti fossili, agli scheletri di giganteschi animali vissuti milioni di anni fa.

Non mancano le ricostruzioni dedicate ai resti fossili e agli scheletri di animali enormi e letali vissuti milioni di anni fa.

Video e pannelli ricordano misure, caratteristiche e abitudini degli animali preistorici per una lezione difficile da dimenticare.

Il tour che racconta la storia della vita sulla terra focalizzandosi sul tema del grandi animali estinti, avrà una durata di un’ora: nei giorni feriali dalle 16 alle 20; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. Giovedì chiuso.

Info: https://www.produttoridiallegria.com/jurassic-expo-in-tour