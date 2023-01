A PISTOIA LA DIRETTRICE DEI MUSEI VATICANI

Al via la rassegna ’900 Talks con incontri su Collezioni del Novecento di Pistoia Musei

PISTOIA. Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, sarà a Pistoia per l’incontro Il disegno nella creazione artistica, nell’ambito della rassegna ’900 Talks dedicata all’allestimento stabile Collezioni del Novecento di Pistoia Musei.

Questo primo appuntamento, in programma giovedì 26 gennaio alle 18 a Palazzo de’ Rossi, avrà come tema l’importanza del disegno e del segno nella creazione artistica del Novecento. Di questo tema, straordinario interprete è stato Sigfrido Bartolini (1932-2007), presente nelle collezioni di Fondazione Caript.

Nell’occasione, si terrà la presentazione della stampa anastatica dell’album di Sigfrido Bartolini, Nulla dies sine linea, 1991-2007 (edizioni Polistampa 2022), alla presenza di Pina e Simonetta Bartolini.

Ispirandosi alle opere e agli artisti presenti nel percorso stabile Collezioni del Novecento a Palazzo de’ Rossi, la rassegna propone temi di confronto artistico e sociale e vede la partecipazione di critici e artisti in dialogo con Monica Preti, direttrice di Pistoia Musei e Annamaria Iacuzzi, conservatrice per le Collezioni del Novecento. Gli altri due appuntamenti in programma, giovedì 9 febbraio e giovedì 9 marzo alle 18 a Palazzo de’ Rossi, saranno con gli artisti Zoè Gruni e Federico Gori.

L’ingresso è gratuito con prenotazione online su pistoiamusei.it.

Alle persone che partecipano agli incontri è riservato il biglietto ridotto d’ingresso all’allestimento stabile Collezioni del Novecento a Palazzo de’ Rossi.

[buttelli — pistoia musei & cultura]