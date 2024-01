A PISTOIA LA DISCESA DELLA BEFANA IN PIAZZA DEL DUOMO COMPIE 30 ANNI

Appuntamento il 6 gennaio a partire dalle 16.15. Sul palco della piazza medievale condurrà Lorenzo Branchetti di Rai Yoyo. In attesa dello spettacolo musica con L’OrKestraccia Light. Dal mattino l’iniziativa Girogioco

PISTOIA. La Festa della Befana a Pistoia compie 30 anni. Un bel traguardo per la vecchietta amata da grandi e piccini che ogni anno in piazza del Duomo regala emozioni, sorrisi e gioia. Dopo la ripresa lo scorso anno di uno degli eventi più attesi in città (nel 2021 e 2022 fu sospesa a causa della pandemia), sabato 6 gennaio torna questa giornata speciale per bambini, genitori e nonni che chiuderà le festività natalizie. Una manifestazione ancora viva e piena di magica allegria per chi è bambino e per chi lo vuole restare, in nome di una tradizione che, come la Befana, è vecchia ma non invecchia mai.

Il programma inizierà il 6 gennaio a partire dalle ore 16.15 in piazza del Duomo con l’animazione di Lorenzo Branchetti di Rai Yoyo che ogni giorno conduce il programma per bambini La posta di Yoyo. In attesa della discesa della vecchietta, musica italiana con L’orKestraccia Light formata da Elio Capecchi (voce e chitarra), Enzo Panichi (batteria), Leo Ricotti (chitarra), Andrea Marianelli (contrabbasso) e Jacopo Ciani (violino).

Dal mattino è prevista l’iniziativa Girogioco a cura dei Rioni cittadini. In piazza del Duomo saranno allestiti dei banchi dove i bambini potranno portare un giocattolo in buone condizioni e sceglierne un altro.

Prima della discesa della Befana dal campanile della cattedrale di San Zeno, è previsto il saluto delle autorità cittadine tra le quali il sindaco Alessandro Tomasi e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia Fabrizio Priori.

Dopodiché inizierà lo spettacolo: la Befana partirà dalla Torre di Catilina per raggiungere il campanile e da qui, da un’altezza di circa 30 metri, scenderà aiutata, come di consueto, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dall’Associazione nazionale Vigili del Fuoco di Pistoia.

«Sono 30 anni che a Pistoia si svolge la Festa della Befana e a distanza di così tanto tempo questa manifestazione è sempre una grande attrazione per i pistoiesi, ma anche per i turisti presenti in questo periodo – sottolinea l’assessore al turismo e alle tradizioni Alessandro Sabella —. Con la ripartenza lo scorso anno, dopo lo stop nel 2021 e 2022 a causa della pandemia, anche questa edizione della Festa della Befana, che fa parte della nostra tradizione, chiuderà le festività natalizie con un’atmosfera piena di incanto e stupore per tutti coloro che saranno presenti in piazza del Duomo».

Percorsi consigliati, punti di accesso e vie di uscita da piazza del Duomo. Saranno in vigore alcuni accorgimenti e informazioni su percorsi consigliati, punti di accesso e vie di uscita dalla piazza per garantire una maggiore sicurezza e un sereno e più ordinato svolgimento della manifestazione. L’ingresso in piazza del Duomo sarà consentito esclusivamente da via XXVII Aprile (nei pressi della Torre di Catilina) e via Roma, così da permettere un’uscita agevolata in caso di necessità. A partire dalle ore 15 sarà possibile entrare in piazza gratuitamente, fino al limite previsto dalle disposizioni sulla sicurezza.

L’ingresso consigliato per persone disabili e carrozzine è da Ripa del Sale dove sono presenti volontari per aiutare a raggiungere l’area a loro riservata davanti alle logge del Palazzo comunale.

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti in centro storico numerosi volontari di Croce Rossa Italiana, Croce Verde, Misericordia, Associazione nazionale Polizia di Stato, Associazione nazionale Carabinieri, Associazione nazionale Alpini sezione di Pistoia, Vab, Ente Tutela Ambientale e Associazione Amici della Valdinievole per la gestione dei flussi, dare indicazioni sulle vie di accesso in piazza Duomo e i percorsi di uscita.

L’evento è organizzato dall’Associazione nazionale Vigili del Fuoco del corpo nazionale – sezione di Pistoia con la compartecipazione e il contributo economico del Comune di Pistoia e la collaborazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

La discesa della Befana sarà trasmessa in diretta su Tvl a partire dalle ore 17.10 circa.

[comune di pistoia]