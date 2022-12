A PISTOIA LA PREMIAZIONE DEL CAMPIONATO TOSCANO MONTA STORICA FITETREC-ANTE (GIOSTRA ALL’ANELLO)

La cerimonia sarà a ingresso libero; saranno presenti figuranti in costume con i gonfaloni dei Rioni del Drago, Cervo Bianco, Grifone e Leon d’Oro

PISTOIA. Si svolgerà sabato 3 dicembre, alle 17, nella Sala Maggiore del Palazzo comunale la cerimonia di premiazione del Campionato Toscano di Monta Storica (Giostra all’anello) 2022 della Fitetrec-Ante, evento che gode del patrocinio del Comune di Pistoia e del Comitato Cittadino di Pistoia.

«Ringrazio il Comune e il Comitato Giostra dell’Orso — dice Roberto Parnetti, referente toscano delle disciplina e promotore dell’iniziativa – per la disponibilità e collaborazione nell’ospitare questa cerimonia che, di fatto, chiude un anno che ha regalato numeri record alle quattro tappe in cui si è sviluppato il campionato toscano.

Sabato saranno premiati non solo i cavalieri e amazzoni delle singole categorie, ma anche i centri e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno ospitato le varie gare o che hanno collaborato all’organizzazione delle tappe».

«Siamo molto contenti che la Fitetrec-Ante Toscana abbia scelto la nostra città — sottolinea Alessandro Sabella, assessore alle Tradizioni Jacopee del Comune di Pistoia — per chiudere la stagione delle Giostre all’anello che hanno visto una grande partecipazione, in particolar modo di cavalieri e amazzoni dei quattro Rioni della nostra Giostra dell’Orso.

Pistoia ha una lunga tradizione di manifestazioni con cavalli e l’impegno dell’Amministrazione è quello di promuovere iniziative che mettano in risalto queste nostre tradizioni come la Giostra dell’Orso che, quest’anno, ha avuto il patrocinio della Fitetrec-Ante, o come le tappe del campionato regionale che ha visto due tappe disputarsi nelle strutture di Rioni della Giostra».

Il programma della cerimonia vedrà la partecipazione del referente nazionale della Monta Storica Fitetrec-Ante Nicola Biagini, che porterà anche il saluto del presidente toscano Alessandro Pasquelli che, per impegni precedentemente presi, non potrà partecipare alla manifestazione.

Previsto anche il saluto del presidente del Comitato Cittadino Giostra dell’Orso Francesco Becagli, quindi si passerà alla consegna degli attestati ai centri e associazioni sportive affiliati alla Fitetrec-Ante che hanno organizzato le singole tappe del campionato toscano.

La chiusura sarà riservata alla premiazione in primis delle amazzoni, con le prime tre lady della classifica finale, quindi dei primi cinque cavalieri con la proclamazione del Campione Toscano 2022.

I pistoiesi che saranno premiati saranno (in ordine alfabetico): Alessandro Culatore, Azzurra Pani, Federico Santi, Ilaria Signorini e i responsabili dell’Asd Il Ponticino (Rione del Grifone) e dell’A.S.D. Giove Deus (Rione del Cervo Bianco).

La cerimonia, che sarà a ingresso libero, vedrà anche la partecipazione di figuranti in costume con i gonfaloni dei Rioni del Drago, Cervo Bianco, Grifone e Leon d’Oro.

Prevista anche la diretta streaming sulle pagine social del portale più seguito in ambito nazionale riservato alle Giostre, Quintane e Palii ovvero “brontolodicelasua”.

[comune di pistoia]