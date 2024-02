A PISTOIA LA PRESENTAZIONE DI «CARIGLIA, IL LABURISTA»

Appuntamento il 22 febbraio alle 17. Il pamphlet, edito da Cultura e società, traccia il profilo di Antonio Cariglia a 100 anni dalla nascita.

PISTOIA. Giovedì 22 febbraio 2024 alle ore 17 è in programma la presentazione del pamphlet «Cariglia, il laburista» di Giancarlo Magni presso l’aula magna del Conservatorio San Giovanni Battista di Pistoia (corso Gramsci 37/39).

La pubblicazione offre un ritratto puntuale e documentato di Antonio Cariglia, figura di primo piano nella storia politica del nostro Paese dal dopoguerra alla fine degli anni Novanta del ‘900, nonché fondatore della Fondazione Turati. La presentazione è a cura di Carlo Nicolai, esponente socialista pistoiese, già amministratore comunale, ed è prevista la presenza dell’autore.

Il volume, fresco di stampa e celebrativo dei 100 anni dalla nascita di Cariglia (1924 – 2010), è pubblicato all’interno della collana “Pistoia ‘900: figure, luoghi ed eventi”, diretta da Antonio Frintino ed edita da Cultura e società.

Dalle realizzazioni a Pistoia, come il quartiere Belvedere, all’impegno nazionale come deputato e senatore, fino all’importante ruolo rivestito in ambito europeo quale presidente della Commissione esteri alla Camera e membro del Bureau dell’Internazionale socialista, Magni ricostruisce il profilo di Cariglia sullo sfondo della storia politica e sociale italiana.

Giornalista e attuale presidente della Turati, Magni è stato a lungo uno dei più stretti collaboratori dell’onorevole. Il libro si avvale inoltre di alcune fotografie d’epoca, custodite nel fondo donato da Cariglia alla Onlus.

[gonfiantini — fondazione turati]