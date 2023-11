A PISTOIA LE RELIQUIE DI SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO E DEI SUOI SANTI GENITORI

Da domani sabato 25 a lunedì 27 novembre

PISTOIA. Ci sono due santi accanto a due illustri scienziati, tra i personaggi che l’Unesco celebra nel 2022-2023. Uno di questi è santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo della quale ricorre il 150° anniversario della sua nascita. L’Unesco ha affermato che santa Teresa di Lisieux “ha contribuito in modo universale al bene dell’umanità”.

Recentemente papa Francesco ha pubblicato un’Esortazione Apostolica dal titolo “C’est la confiance” dedicata proprio alla spiritualità della “piccola Teresa” come viene chiamata confidenzialmente dai suoi devoti.

Santa Teresa nasce nel 1873 e muore nel 1897, ventiquattro anni trascorsi per la maggior parte in un monastero carmelitano di clausura, apparentemente senza fare nulla di speciale. Ma ciò che rende straordinaria la vita di Teresa è l’amore con cui ha compiuto le più piccole azioni quotidiane, un amore a Dio e all’umanità intera che varcava i cancelli del monastero abbracciando il vasto mondo.

Un’esperienza esistenziale che ha raccontato in uno scritto autobiografico chiamato “Storia di un’anima” pubblicato due anni dopo la sua morte e che è diventato un best-seller mondiale dando origine ad una nuova spiritualità, chiamata “Piccola Via” e proponendo una visione diversa di Dio rispetto a quel tempo in cui si ricalcava l’idea di un Dio punitore, giustiziere di cui avere solo timore.

Essa riscopre il Dio Misericordioso, che ama l’umanità, il Dio che in Gesù si è fatto piccolo e debole per camminare con noi per sostenerci nelle prove insegnarci ad amare.

Le reliquie di Teresa e dei suoi genitori santi Luigi e Zelia Martin, che sono stati canonizzati nel 2015, saranno a Pistoia da sabato 25 novembre fino a lunedì 27.

Programma dell’evento:

Sabato 25 arrivo delle reliquie alla Chiesa di San Paolo alle 16:00, Santa Messa e processione fino alla chiesa di San Bartolomeo. Ore 19:00 vespri. Ore 21:15 Veglia delle rose che si protrarrà tutta la notte.

Domenica 26 ore 9:00 lodi, ore 10:00 Santa Messa. Ore16:30 incontro per le famiglie e catechesi,

ore 19:00 vespri. Alle 21:15 Santa Messa celebrata dal Vescovo Mons. Tardelli, a seguire adorazione che si protrarrà tutta la notte.

Lunedi 27 ore 8:00 Lodi e Santa Messa, ore 14:45 preghiera e partenza delle reliquie.

Tutta la cittadinanza è invitata.

Gruppo famiglie Santa Teresa di Gesù Bambino

(Fraternità Apostolica di Jerusalemme -Pistoia)