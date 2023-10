A PISTOIA UN CORSO DI RICAMI CON PREPARATORE ATLETICO PER DISPENSARE SALUTE

Sary Rosa con Far.com. Per mantenersi attivi ecco “Ricami da tutto il mondo”, una serie di incontri gratuiti aperti a tutti ideati da Sary Rosa e guidati da Barbara Valiani il mercoledì e venerdì alla Capannina di Bottegone. Le modalità di partecipazione

PISTOIA. Un conosciuto e apprezzato preparatore atletico di Pistoia, Sary Rosa, per attuare la missione di Far.com: dispensare salute. Ecco “Ricami da tutto il mondo”, incontri gratuiti aperti alla cittadinanza, nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 17 alla Capannina di Bottegone.

L’iniziativa, che si protrarrà sino al prossimo mese di dicembre ed è in collaborazione con Auser Bottegone e Luce per Tutti, è rivolta a grandi e piccini, ad adulti e “diversamente giovani”, a tutti coloro che in buona sostanza intendano restare attivi attraverso l’arte del ricamo. Ma non solo.

“Guiderà i lavori la maestra Barbara Valiani, un’autorità nel campo del ricamo, ma il corso prevede pure test motori di coordinazione oculo-manuale così da comprendere le abilità di partenza dei partecipanti e i risultati raggiunti – è Sary Rosa a spiegare –. Inoltre, prima di ogni sessione, vi sarà una meditazione guidata che inviterà a prendere consapevolezza del proprio respiro e del proprio corpo, sensibilizzando le parti che saranno utilizzate e rilassando quelle meno interessate.

Attraverso ritmi e tempi di respiro specifici, daremo vita a un più proficuo stato di concentrazione e attenzione. In pratica, impareremo rilassandoci assieme, migliorando lo spirito di gruppo, fondamentale per creare fidelizzazione, senso di appartenenza e collaborazione. Apprendere i ricami di tutto il mondo servirà a coloro che desiderano mantenersi attivi – è fondamentale nella prevenzione delle malattie neuro degenerative e nel perfezionamento della propria coordinazione, sino al potenziamento della concentrazione e della memoria –, ma pure a coloro che vogliono aumentare le proprie competenze in vista di un utilizzo futuro in campo professionale.

Come sono solito dire non è solo per la terza età, ma si va oltre: per la sesta età come per quella giovanile. Da sempre, la medicina più efficace è la prevenzione. In questo caso, può esserlo per la prevenzione della demenza senile e delle degenerazioni cerebrali, caratteristiche anche del terribile morbo di Alzheimer”.

Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni, è possibile chiamare il numero 3382124836 (https://m.facebook.com/watch/?v=10094036887333893&paipv=0&eav=Afbcxa_7jR2NaRUXFvG9CbsgAyxeo9j2AsjhuBW6Osd2cyHjYvmtcC0J6bl7bKBDNXo&_rdr#_=_)

