A PONTE BUGGIANESE TROPPI ATTI MOLESTI DA PARTE DI RAGAZZI

Il centrodestra chiede l’installazione di telecamere nei posti più a rischio e maggiori controlli da parte della Polizia Municipale

PONTE BUGGIANESE. Recentemente purtroppo diversi cittadini hanno segnalato molti episodi di malcostume che hanno visto protagonista un gruppo di ragazzi con atteggiamenti molesti, anche gravi, verso donne e anziani. Vi sono stati anche episodi di danneggiamento di giochi per bambini nei parchi pubblici come pure di bidoncini dei rifiuti presi a calci, alcuni finiti in mezzo a strade nelle ore serali con notevoli pericoli per chi si trovava a passare di lì in moto, per non parlare poi di altri atti quali lo scorrazzare in bicicletta per le strade contromano, lasciare le biciclette in mezzo alla strada o prendere a calci vetrine e auto.

Già da qualche mese sulla stampa era sta riportata la presenza di una simil “baby gang” a Ponte Buggianese responsabile di questi comportamenti disdicevoli quando non di veri e propri atti vandalici

Sicuramente gli ultimi due anni non sono stati facili per nessuno e in particolare per i ragazzi, privati a lungo della possibilità di fare scuola in presenza e di quella di fare normale vita sociale, ma questo non può giustificare comportamenti come quelli sopra descritti, né far venir meno le responsabilità delle loro famiglie.

Riteniamo che servano telecamere nei posti più a rischio e maggiori interventi da parte della polizia municipale.

Vi sono alcune zone calde che sono già state segnalate, il Ponte Vecchio, la zona dietro la Pubblica Assistenza, la piazzetta Ilaria Alpi, l’area Pertini. Con la bella stagione, in caso di inerzia da parte delle istituzioni, è fortemente probabile che la frequenza di atti di malcostume aumenti.

È interesse di tutti che tali comportamenti siano stroncati sul nascere e che la nostra città rimanga un luogo tranquillo

Centrodestra Ponte Buggianese