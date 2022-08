A “PRACCHIA IN MUSICA FESTIVAL” IL TRIO AKEDON

Appuntamento domani venerdì 19 agosto alle 17,30 nella chiesa di San Lorenzo

PISTOIA. La nona edizione di Pracchia in Musica Festival, promosso dall’Associazione Filarmonica Alto Pistoiese (AFAP) con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, domani venerdì 19 agosto, nella chiesa di San Lorenzo a Pracchia, ore 17,30, presenta un concerto del Trio Akedon.

A dare vita ad un armonioso dialogo fra archi e tasti saranno Valter Favero, pianoforte, Silvestro Favero, viola e Giuseppe Barutti, violoncello. Una formazione inconsueta in cui al posto del violino troviamo la viola il cui timbro morbido e profondo caratterizzerà l’insieme.

Interessante e vario il programma che si apre con la Sonata in la minore per violoncello e pianoforte op. 36 di Edvard Grieg una delle due sole opere che il grande compositore norvegese scrisse per questo strumento. Composta nel 1883 a Bergen e dedicata al fratello John, buon violoncellista dilettante, la Sonata fu eseguita in pubblico a Dresda il 27 ottobre di quell’anno con lo stesso Grieg al pianoforte. A questo lavoro egli rimase così legato che nel 1906, alla sua ultima apparizione in pubblico, scelse di suonare proprio la Sonata op. 36 con il giovane Pablo Casals al violoncello.

Seguirà l’Elegia per viola e pianoforte op. 44 di Aleksandr Glazunov, pagina piena di intenso lirismo di un autore raramente inserito nei programmi che sa sorprendere per la magistrale capacità inventiva e compositiva. Infine il Trio Akedon eseguirà un capolavoro di Johannes Brahms: il Trio in la minore op. 114 per viola, violoncello e pianoforte che alterna momenti danzanti a pagine severe, classicità e spirito romantico a testimonianza delle eccezionali capacità creative e costruttive del compositore.

I tre interpreti hanno una carriera concertistica internazionale come solisti e in noti complessi sinfonici. Si dedicano in modo stabile anche al repertorio cameristico ottenendo successo di critica e di pubblico. Hanno suonato nei più importanti teatri e sale da concerto in tutto il mondo. All’attività concertistica affiancano quella didattica.

Dice Alberto Spinelli, direttore di Pracchia in Musica Festival: “Siamo orgogliosi di presentare un trio di questo livello che potrà far apprezzare una formazione tra le più classiche del repertorio cameristico, due archi e pianoforte, ma con la presenza della viola al posto del violino.

Il Trio Akedon si presenta per la prima volta a Pistoia con un programma di assoluto interesse che conclude il ciclo dei primi tre concerti che hanno visto protagonista il pianoforte insieme ad altri strumenti o suonato a quattro mani. Un modo per ascoltare lo strumento in una dimensione d’insieme che ha suscitato molto interesse nel numeroso pubblico presente ai nostri concerti sostenuti quest’anno anche da Economisti Associati. Nei prossimi appuntamenti ci dedicheremo a repertori meno classici”. Ingresso libero.

Per informazioni tel. 3281822550, mail: pracchiainmusica@gmail.com