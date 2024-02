A PRATO IL FESTIVAL DELLA SALUTE PERINATALE E DELL’INFANZIA

La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, si svolgerà dal 23 al 25 febbraio presso il Palazzo Comunale su iniziativa dell’associazione di promozione sociale “A piccoli passi”

PRATO. La quarta edizione del Festival della Salute Perinatale e dell’Infanzia “Le Solitudini Familiari“ si terrà a Prato il 23, 24 e 25 febbraio 2024 presso il Palazzo Comunale in Piazza del Comune, 2 Prato.

Il Festival si suddivide in tre giornate:

Un pomeriggio-sera interamente dedicato allo Spazio Talk “Solitudini: Riflessioni tra Parole e Musica”; una giornata dedicata al Convegno “Le Solitudini Familiari” che si concluderà con un Reading Teatrale a cura di Skenè Teatro Team “Voci Calpestate”; un pomeriggio esclusivamente dedicato alle famiglie con percorsi laboratoriali per adulti, bambini, ragazze e letture di gruppo.

NOTA INTRODUTTIVA

Il Festival si propone di porre l’attenzione sulla salute perinatale, dell’infanzia e dell’età evolutiva in un’ottica multidisciplinare, al fine di portare contenuti e contributi scientifici, di informazione, divulgazione e formazione, rivolti ai genitori che quotidianamente si trovano a esperire la propria genitorialità e agli operatori del settore sanitario, para sanitario e educativo, che quotidianamente integrano e fanno riferimento al loro sapere, saper fare, saper essere e saper divenire, sia in relazione alla propria professione, all’operatività della stessa e alla relazione con le persone, adulti, bambini e ragazzi, declinata anche all’interno dell’intero nucleo familiare della persona; e a tutte le persone interessate e sensibili alla tematica del Festival.

Il Festival nasce dalla duplice constatazione della rilevanza sociale-sanitaria, educativa e culturale di favorire i processi di condivisione genitori, figli e figlie in un’epoca nella quale sempre più si assiste alla prevalenza di modalità individualiste e digitalizzate di intrattenimento, sostanzialmente passive e potenzialmente alienanti se non inserite in un processo comunque “comunicativo”.

Si assiste, in altre parole, in relazione allo sviluppo dei figli e delle figlie, ad una diminuzione delle interazioni tra genitori, figli, figlie e all’aumento dell’impiego di “surrogati” genitoriali che, se quantitativamente eccessivi, riducono le occasioni di apprendimento cognitivo ed affettivo del figlio e massimizzano l’isolamento anche all’interno del nucleo familiare favorendo estraneità e isolamento rispetto alle relazioni affettive facilitanti, importanti e a quelle di carattere sociale.

La solitudine dei figli, delle figlie e quella dei genitori si evidenza sempre più come un processo di impoverimento relazione e malessere personale e familiare, da estendere anche all’assetto sociale che ne fa da cassa di risonanza.

Una società dove si è tutti in comunicazione con tutti, ma spesso in una relazione affettive profonda con nessuno.

Quella che dovrebbe essere una comunità si riduce ad una aggregazione di solitudini, in cui dei soggetti autoreferenziali cercano disperatamente la propria autorealizzazione a livello individuale senza assumersi la responsabilità degli altri componenti della famiglia e della comunità tutta. Una desolante fotografia familiare e sociale di una “società per azioni”.

Il Festival da noi proposto vuole costituire sia uno spazio di riflessione sulle tematiche della condivisione affettiva tra genitori, figlie e figli, sul dialogo intergenerazionale e su come ogni parte agente nel processo di crescita della persona possa essere promotore di benessere psicologico e Salute con il fine di prevenire l’isolamento e la percezione di solitudine all’interno delle famiglie e fuori di esse.

Vuole essere altresì una concreta fotografia sul malessere che le solitudini, di diversa natura e caratteristiche, generano all’interno di tutte le relazioni affettive, in primis quelle familiari, ma anche un collegiale punto di partenza per riflettere insieme su traiettorie e prospettive al fine di accompagnare le persone ad una diversa e maggiore consapevolezza di risorse e possibilità d’azione in merito al proprio benessere individuale e sociale, una funzionale salute mentale che tuteli la persona, le relazioni e il sistema mondo nella quale è inserita.

Dal piccolo al grande, dal grande al piccolo, entrambi movimenti necessari per una comunità che promuove la salute affettiva delle persone.

Osservare, promuovere, rispettare, facilitare e accompagnare le unicità delle persone integrandole verso l’Altro nella consapevolezza di limiti e risorse può favorire il benessere personale e familiare, il processo empatico e alleviare il senso di solitudine.

Il Festival vuole essere una fattiva occasione di riflessione in merito alle solitudini, alle solitudini familiari, all’espletamento della propria genitorialità e un’occasione per vivere assieme eventi di carattere culturale e artistico.

La multidisciplinarità alla base del Festival, nasce dall’esigenza e dall’importanza di condividere saperi sinergicamente e creare interconnessioni tra le aree scientifiche e di applicazione della psicologia, filosofia, pediatria, ostetricia, pedagogia, psichiatria, neuroscienze e arti.

DESCRIZIONE

Il Festival si articola su tre giornate, venerdì 23 febbraio, sabato 24 febbraio e domenica 25 febbraio 2024.

PRIMA GIORNATA, venerdì 23 febbraio 2024, dalle 18.00 alle 20.00.

Uno Spazio Talk “Le Solitudini: Riflessioni tra Parole e Musica”.

Un dialogo tra diversi modi di guardare alla solitudine attraverso la poesia, le animazioni, la psicologia, le neuroscienze e la musica.

Insieme al cantautore Il Solito Dandy e il Team Promozione della Salute di A piccoli passi APS.

Con le poesie di Sabrina Bellini, autrice di “Cappuccetto Rosso (storia del Lupo, di Cappuccetto Rosso e di come vissero)” Giuliano Ladolfi Editore e i cortometraggi a cura di Pamela Maddaleno, ideatrice e responsabile del progetto CineFilante.

La prima giornata è rivolta a tutte le persone interessate alla tematica del Talk e all’integrazione tra arti e scienza; ai genitori, ragazzə, professionistə, insegnanti ecc.

L’incontro si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Prato.

SECONDA GIORNATA teorico esperienziale strutturata nel convegno “Le Solitudini Familiari”, con orario 9.00 – 18.30, nella giornata di sabato 24 febbraio 2024, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Prato.

Il convegno si pone in linea con la prospettiva multidisciplinare summenzionata.

È rivolto a professionalità sanitarie e parasanitarie che lavorano in ambito di perinatalità, infanzia e età evolutiva; ad educatori, educatrici e insegnanti interessatə alle tematiche proposte.

Anche i genitori e tutte le persone potranno partecipare qualora interessate ad approfondire alcuni aspetti della genitorialità e della relazioni genitori – figli e figlie e le tematiche del convegno.

PROGRAMMA

Ore 9.00 Accoglienza e registrazione

0re 9.30 – 10.00 Presentazione convegno e Saluti Istituzionali

Ore 10.00-10.30 Adolescenti invisibili: il tema delle solitudini in famiglia dott.ssa Maria Antonietta Gulino, psicologa, psicoterapeuta, presidente Ordine Psicologi Toscana.

Ore 10.30-11.00 L’allattamento oltre la madre dott.ssa Valentina Baglioni, ostetrica salutofisiologica, docente

SEAO, Scuola Elementale di Arte Ostetrica

Ore 11.00-11.30 Domande e discussione

Ore 11.30-12.00 Le solitudini dei padri: tra passato e presente, nuove identità e sfide per i padri contemporanei dott. Gabriele Nardi, psicologo e psicoterapeuta

0re 12.00-12.30 Qualche volta la cura è… uno sguardo! dott. Tommaso Montini, pediatra di famiglia, presidente provinciale Unicef di Napoli.

0re 12.30-13.00 Domande e conclusioni della mattina.

Ore 13.00-14.30 Pausa pranzo.

Ore 14.30-15.00 La medicina pediatrica per il bambino e per la famiglia dott. Marco Pacini, pediatra, endocrinologo, adoloscentologo.

Ore 15.00-15.30 Dare parola al lutto. Dalla solitudine al recupero del legame dott.ssa Cristina Giuliattini, psicologa, psicoterapeuta e dott. Matteo Covelli, psicologo, psicoterapeuta.

Ore 15.30-16.00 Domande e discussione.

0re 16.00-16.30 Famiglie connesse e disconnesse. Riflessioni e implicazioni nell’ambito delle dipendenze

dott.ssa Silvia Gorini Amedei, psichiatra, psicoterapeuta, referente GAP per SerD Prato Azienda Usl Toscana centro.

Ore 16.30-17.00 In con-tatto dott.ssa Monica Anastasi, psicologa, psicoterapeuta, insegnante e referente della Commissione Bullismo e Cyberbullismo Istituto Imondi Romagnoli di Fabriano.

Ore 17.00-17.30 Neuroscienze e solitudine dott.ssa Alessandra Bortolotti, psicologa perinatale, dello sviluppo e dell’età evolutiva.

Ore 17.30-18.30 Domande e Conclusione dei lavori.

Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 21 febbraio.

Seguirà la chiusura della seconda giornata

sabato 24 febbraio 2024 alle 20.45 c/o la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Pratocon il Reading teatrale a cura di Skenè Teatro Team.

“Voci calpestate” (reading liberamente tratto dal libro ferite a morte di Serena Dandini)

adattamento a cura di Skenè TeatroTeam Vercelli con Gianluca Mischiatti e Gian Marco Sabato. Musiche del maestro Francesco Cilione voce Elisabetta Godino, video a cura di Mattia Maniezzo e Francesco P.Guilla, Grafica Max Bottino.

A fine dello spettacolo gli attori, attrici e il regista insieme al Team Promozione della Salute di A piccoli passi Aps interaggiranno con il pubblico presente.

Adatto a un pubblico a partire dai 11-13 anni accompagnato da adultə e da 14-99 anni.

TERZA GIORNATA interamente rivolta alle famiglie, nella giornata di domenica 25 febbraio, con orario 15.00 18.00.

Con laboratori creativi 0-99 anni “Muoversi dall’Io al Noi” insieme a Giulia Gradi e Gabriel Zoccola, danzamovimentoterapeuti.

Il percorso prevede la divisione in gruppi paralleli tra bambinə, ragazzə e genitori/adultə e un gruppo unificato di condivisione finale.

Laboratori 0-99 anni di danza movimento a partire da stimoli musicali ed artistici con la finalità di trasformare la creatività individuale in collettiva. A conclusione di ogni gruppo, attraverso la selezione di alcuni albi illustrati, le libraie Marianna e Chiara di Le Storie della Mippa chiuderanno i laboratori con un momento condiviso di letture per bambine, bambini, ragazzi, ragazze e adulti.

I laboratori verranno realizzati all’interno del Palazzo Comunale di Prato presso La Sala Giunta e la Sala Commissioni.

Per tutta la durata del Festival e in tutte le tre giornate, sarà presente negli spazi del Festival, l’Istallazione “Per sentirsi insieme ci vuole…” curata da Elena Sanesi per Riciclidea Prato.

Le persone che parteciperanno al Festival potranno contribuire e interagire con l’istallazione. Durante tutto il Festival sarà presente il Punto Libri curato dalla Libreria Indipendente Le Storie della Mippa di Prato.

Il Festival della Salute Perinatale e dell’Infanzia è ideato e promosso dall’Associazione di Promozione Sociale A piccoli passi, impegnata da diversi anni in progetti di promozione della salute perinatale, dell’infanzia e dell’età evolutiva.

La Direzione Artistica di questa quarta edizione del Festival è curata da Pier Cortese, produttore artistico, cantautore e musicista.

Con il Patrocinio della Provincia di Prato, del Comune di Prato, dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Prato.

Con la collaborazione di CineFilante, Le Storie della Mippa, Riciclidea Prato.

Per informazioni e iscrizioni a tutte le giornate del Festival:

Associazione di Promozione Sociale A piccoli Passi

e-mail: apiccolipassi.prato@gmail.com

Tel. 320 050 410