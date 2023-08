A QUARRATA ARRIVA IL GIRO DELLA TOSCANA INTERNAZIONALE FEMMINILE 2023

Divieti di sosta e provvedimenti alla circolazione

QUARRATA. Venerdì 25 agosto Quarrata sarà protagonista della seconda tappa del Giro della Toscana Internazionale Femminile di ciclismo.

La prima frazione in linea di questa 27esima edizione prenderà il via nel centro della città, in via Veneto, alle 13.00 in punto; ma non mancherà un gustoso antipasto con la presentazione di tutte le squadre (ore 12.00 in piazza Risorgimento).

Ecco la planimetria del percorso

Ritrovo in piazza Risorgimento alle 12.00, prosecuzione per via Trieste, via Folonica, via Corrado da Montemagno, via Roma, Via Vittorio Veneto, Via De Gasperi, Via Cimabue, Via Torino, Viale Europa, rotatoria dei Martiri. Un circuito da ripetere 5 volte lungo le seguenti strade: Via Vecchia fiorentina I° tronco, via del Cantone, Via Statale (SR 66 Pistoiese), Via Vecchia Fiorentina II° tronco, Via Vittorio Veneto, Via De Gasperi, Via Cimabue, Via Torino, Viale Europa, rotatoria dei Martiri.

Finito il 5° giro il percorso prosegue in via Europa direzione Casalguidi.

Divieti e provvedimenti alla circolazione

Al fine di consentire lo svolgimento della competizione ciclistica verranno adottati i seguenti provvedimenti di circolazione:

divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8:00 alle ore 14:00 con riserva della sosta ai veicoli di assistenza ai partecipanti e ai veicoli in servizio della manifestazione nelle seguenti piazze:

– Piazza Risorgimento;

– Piazza S. Pertini;

– Piazza della Costituzione;

– Piazza E. Berlinguer;

divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dalle ore 12:00 alle ore 15:00 nelle seguenti vie:

Via Vittorio Veneto, Via De Gasperi, Via Cimabue, Via Torino, Via Europa, Via Vecchia fiorentina I° tronco, via del Cantone, via Statale, via Vecchia Fiorentina II° tronco;

sospensione della circolazione al passaggio dei concorrenti nelle strade alla richiesta dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e comunque fino alla conclusione della manifestazione: via Trieste, via Folonica, via Corrado da Montemagno, via Roma, Via Vittorio Veneto, Via De Gasperi, Via Cimabue, Via Torino, Viale Europa, rotatoria dei Martiri.

Dopo la partenza il Giro attraverserà la frazione serravallina di Casalguidi dove ci sarà il Traguardo Michela, che “regala” secondi preziosi per la classifica generale, posto proprio sotto il murale dedicato a Franco Ballerini.

Da lì ci si sposterà a Cantagrillo per un Traguardo Volante che, invece, mette in palio punti per la graduatoria di specialità (la maglia ciclamino).

Le “girine”, insieme alla carovana rosa, poi, proseguiranno verso il paese di Serravalle per il primo arrivo in salita della manifestazione.

Uno strappo corto ma impegnativo che, sicuramente, darà importanti indicazioni sulle reali ambizioni di vittoria finale delle “big”.

Le ragazze transiteranno sotto lo striscione del traguardo, che sarà collocato davanti al Comune verso le 14.45/15.00 circa; le premiazioni verranno effettuate nello splendido scenario della Rocca Nuova, poche decine di metri dopo.

[notari — comune di quarrata]