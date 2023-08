A QUARRATA ARRIVA IL GIRO DELLA TOSCANA INTERNAZIONALE FEMMINILE 2023

Venerdì 25 agosto alle 13.00 partenza da via Veneto

QUARRATA. Un’anteprima del Settembre Quarratino davvero succosa quella che vedrà la città di Quarrata protagonista della seconda tappa del Giro della Toscana Internazionale Femminile di ciclismo.

La prima frazione in linea di questa 27esima edizione (venerdì 25 agosto, 99 km), prenderà il via nel centro della città, in via Veneto, alle 13.00 in punto; ma non mancherà un gustoso antipasto con la presentazione di tutte le squadre (ore 12.00 in piazza Risorgimento).

Si tratta di una grandissima occasione per la nostra città, dichiara in sindaco Romiti, che torna, dopo molti anni, ad ospitare una manifestazione sportiva così prestigiosa come il Giro internazionale femminile della Toscana. Siamo davvero fieri della collaborazione con il patron Brunello Fanini e con il suo gruppo. Sarà una giornata memorabile, c’è già grandissima attesa.

Questa gara a tappe che si corre sulle strade toscane è una delle più importanti manifestazioni ciclistiche femminili a livello internazionale ed è una bella cartolina per mettere in mostra la nostra Città e le sue qualità, talvolta un pò nascoste. Ringrazio ancora gli organizzatori e il patron Brunello Fanini che ad ogni edizione consentono a questo sport e a questa gara di mantenere viva una tradizione fortemente identitaria senza perdere di vista il valore sociale della bicicletta, che riporta chi la usa a ritmi di vita più sostenibili.

Auguro a tutte le atlete un buon Giro di Toscana Internazionale Femminile!”.

“Siamo orgogliosi che il Giro Internazionale femminile della Toscana torni quest’anno sul nostro territorio con la seconda tappa, dice l’assessore allo sport Patrizio Mearelli. Abbiamo molto lavorato, come Comune di Quarrata, con i nostri uffici, con il patron Brunello Fanini per la perfetta riuscita della manifestazione. Sono sicuro che sarà accolta con grande entusiasmo da tutta la città.

Da parte mia non posso che salutare con calore e gratitudine organizzatori, atleti e sportivi, che, con la loro partecipazione a questo evento, potranno contribuire al suo successo. Quarrata vi aspetta!”.

Dopo la partenza il Giro attraverserà la frazione serravallina di Casalguidi dove ci sarà il Traguardo Michela, che “regala” secondi preziosi per la classifica generale, posto proprio sotto il murale dedicato a Franco Ballerini.

Da lì ci si sposterà a Cantagrillo per un Traguardo Volante che, invece, mette in palio punti per la graduatoria di specialità (la maglia ciclamino).

Le “girine”, insieme alla carovana rosa, poi, proseguiranno verso il paese di Serravalle per il primo arrivo in salita della manifestazione.

Uno strappo corto ma impegnativo che, sicuramente, darà importanti indicazioni sulle reali ambizioni di vittoria finale delle “big”.

Le ragazze transiteranno sotto lo striscione del traguardo, che sarà collocato davanti al Comune verso le 14.45/15.00 circa; le premiazioni verranno effettuate nello splendido scenario della Rocca Nuova, poche decine di metri dopo.

