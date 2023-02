A QUARRATA ARRIVA UN WEEKEND RICCO DI PROPOSTE PER GRANDI E PICCOLI

Sabato 18 febbraio e domenica 19 torna Quarrata Ciok; domenica 19 febbraio si terrà la seconda sfilata per i carri del Carnevale di Valenzatico

QUARRATA. Un weekend ricco di eventi quello che si prospetta per la città di Quarrata.

Sabato 18 febbraio e domenica 19 febbraio torna in piazza Risorgimento Quarrata Ciok, il mercato con prodotti a base di cioccolata e dolciumi promosso dall’Associazione Rossograbau in collaborazione con EventPlan, con il patrocinio del Comune di Quarrata.

Sabato 18 febbraio dalle 15 alle 20 e domenica 19 febbraio dalle 9 alle 20 tutti gli interessati potranno trovare 19 banchi dedicati al mondo della cioccolata con, in aggiunta, anche una proposta di prodotti salati e d’artigianato.

“Per anni si è pensato che il consumo di cioccolato fosse da evitare il più possibile perché si riteneva facesse ingrassare, venire i brufoli e cose del genere — scrivono gli organizzatori nell’introdurre l’evento —. Ormai da tempo, però, diverse ricerche scientifiche hanno ridimensionato la portata di queste accuse e ribaltato l’opinione sul cioccolato: se consumato nelle giuste quantità (e anche scegliendo il tipo di cioccolato giusto), non può che fare bene!”.

Domenica 19 febbraio, a partire dalle 14.00 fino alle 19.00, torna anche il Carnevale di Valenzatico.

Organizzata dall’Associazione Carnevale Valenzatico con il patrocinio del Comune di Quarrata, della Regione Toscana e della Provincia di Pistoia e sostenuto dalla Bcc Banca Alta Toscana, la manifestazione è arrivata alla sua 35esima edizione.

I corsi mascherati saranno tutti accompagnati dalla Banda Musicale e ad ingresso gratuito.

In caso di maltempo la sfilata sarà rinviata alla domenica successiva.

I volontari di Vab e Croce Rossa saranno presenti per vendere i biglietti della lotteria.

Tutto il ricavato delle tre sfilate di Carnevale sarà devoluto alla Fondazione Ospedale Meyer.

“Siamo molto soddisfatti e felici, dice il sindaco Gabriele Romiti, che finalmente il Carnevale torni a Quarrata. Dopo due anni in cui la manifestazione si è stoppata a causa della pandemia, sarà una grandissima gioia vedere tornare nelle strade quarratine i carri allegorici, i bambini mascherati, i colori e la grande festa del Carnevale. Un grandissimo grazie va all’Associazione Carnevale di Valenzatico per il suo impegno, ormai trentennale, per la realizzazione della manifestazione”.

[notari — comune di quarrata]