A QUARRATA LA 30° MARCIA PER LA GIUSTIZIA NEL RICORDO DI ANTONIO VERMIGLI

Sabato 9 settembre 2023 alle ore 20,45 in piazza Risorgimento interverranno don Luigi Ciotti, padre Alex Zanotelli, Rosy Bindi (Presidente del Comitato per la nascita di don Lorenzo Milani), Erri De Luca e Mario Lancisi

QUARRATA. [a.b].Torna, fortemente voluta dal suo ideatore Antonio Vermigli, scomparso alcune settimane fa, dopo una lunga malattia, la trentesima “Marcia per la Giustizia” che in omaggio anche al centenario della nascita di don Lorenzo Milani avrà come tema “L’obbedienza non è più una virtù” .

I promotori dell’evento sono: Associazione Casa della Solidarietà O.D.V. di Quarrata; Associazione Rete Radié Resch – sede di Quarrata; e Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie A.P.S.. Gli stessi organizzatori sono contenti di aver ottenuto il patrocinio del Comune di Quarrata per la realizzazione di questa iniziativa pubblica.

L’evento si terrà sabato 9 settembre a partire dalle ore 20:45, in Piazza Risorgimento a Quarrata (PT).

Il programma della manifestazione era già stato ampiamente definito dal Antonio Vermigli, al quale sarà dedicato l’evento.

Questa edizione non vedrà la tradizionale marcia a piedi Agliana-Quarrata.

Il programma della serata:

Alle 20:45, dal palco allestito in piazza, ci sarà un momento di ricordo di Antonio Vermigli tramite la proiezione di un breve video e mediante alcune testimonianze.

Alle ore 21:00 inizieranno gli interventi di don Luigi Ciotti, (fondatore Gruppo Abele e Libera), padre Alex Zanotelli (missionario comboniano), Rosy Bindi (Presidente del Comitato per la nascita di don Lorenzo Milani), Erri De Luca (scrittore) e Mario Lancisi (giornalista e biografo di don Milani).

Questi illustri ospiti svilupperanno i loro contributi a partire dal tema “L’obbedienza non è più una virtù” anche in omaggio al centenario della nascita di don Lorenzo Milani.

Nelle vicinanze del luogo dell’iniziativa sono presenti molteplici parcheggi pubblici.