A QUARRATA L’EVENTO “BELLO E POSSIBILE”

QUARRATA — PISTOIA. Giovedì 29 febbraio, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Statale Bonaccorso da Montemagno in via Petrarca a Quarrata a partire dalle ore 15,30 si terrà l’evento “Bello e possibile – un anno di attività della Fondazione delle comunità pistoiesi.

Il programma prevede il resoconto sul primo anno di vita della Fondazione e sarà l’occasione per un confronto sulle policy avviate sul territorio e i riflessi pratici ad oggi riscontrabili.

La giornata servirà anche per aggiornare sullo stato di avanzamento del primo progetto in fase di attuazione (Futuropresente, per il contrasto alla povertà educativa minorile) e per tracciare le linee di intervento sul fronte delle fragilità degli adulti, oggetto di un nuovo avviso, la cui uscita è prevista prima dell’estate.

In concomitanza dell’evento verrà messo online il nuovo sito web della fondazione: www.fdcpistoiesi.it

È possibile iscriversi scrivendo a fdcpistoiesi@gmail.com.

