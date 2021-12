A SAN MARCELLO ARRIVERÀ LO SPAZZANEVE… A PITEGLIO NO!

Lo ha deciso l’amministrazione comunale capitanata dal sindaco Luca Marmo, il territorio dell’ex comune di Piteglio non vedrà mezzi spargisale e spalaneve per tutto l’inverno

SAN MARCELLO PITEGLIO. Nessuna novità per noi, anche gli scorsi anni lo spazzaneve non passava, ma stavolta l’amministrazione lo ha perfino scritto, nero su bianco, con la Determina N. 965 del 10 dicembre 2021, che per organizzare al meglio gli interventi di sgombero neve su strade comunali divide in quattro lotti il territorio comunale.

Ma come si legge, non c’è nessun riferimento al territorio dell ex comune di Piteglio.

Piteglio, Prataccio, Popiglio, Crespole, Lanciole, Calamecca, Casa di Monte e Prunetta si dovranno organizzare per conto proprio, senza l’aiuto del Comune.

LOTTO 1: Gavinana, La Casetta Maresca, Monte Oppio (via Porta Apiciana, via di Poggiranda), Zone artigianali Oppiaccio e Fornac;e

LOTTO 2: La Macava, Campo Tizzoro, Pontepetri, zona artigianale Il Cassero;

LOTTO 3: Villaggio di Limestre, San Marcello Pistoiese, Mammiano;

LOTTO 4: Lizzano, Spignana, Vizzaneta, Pratale e Lancisa

D’altronde lo si sapeva che con la fusione tra i due comuni queste frazioni sarebbero state le più penalizzate e dimenticate.

A San Marcello, centro del comune, sono stati concentrati tutti i servizi e gli investimenti più importanti.

Ma non sono state trascurate neppure frazioni come Maresca,Tafoni, Bardalone e Campo Tizzoro da sempre grande bacino di voti per la sinistra e di questo Marmo ne è consapevole.

Come comitato cittadini siamo amareggiati e arrabbiati.

È inconcepibile che l’amministrazione comunale preveda un piano sgombero neve a dicembre dopo la prima nevicata e soprattutto dopo le proteste dei cittadini, dimostrando totale incompetenza e negligenza nella gestione del territorio.

Oggi l’ex Comune di Piteglio non esiste per l’amministrazione, chissà se a giugno prossimo ricomparirà per magia sull’atlante di Marmo e compagni .

Il comitato cittadini “ ..Piteglio”