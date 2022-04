A SERRAVALLE IL CONVEGNO CULTURALE “DIES ANGIOINUS”

L’incontro preceduto dalla Santa Messa presieduta dal Vescovo di Pistoia si terrà nell’ex oratorio della Vergione Assunta

SERRAVALLE. Il Comune di Serravalle ospita oggi sabato 2 aprile la prima edizione del convegno culturale “Dies Angioinus” organizzato dalla Compagnia di San Lodovico di Tolosa e della Parte Guelfa, associazione pubblica di fedeli, e dalla parrocchia di Santo Stefano.

Il convegno si terrà all’ex oratorio della Vergine Assunta in occasione del giorno della condedicazione a San Lodovico d’Angiò, vescovo di Tolosa, e patrono di Serravalle Pistoiese, dell’oratorio del Santissimo Sacramento, cappella annessa alla pieve di Santo Stefano.

La messa sarà celebrata da sua eccellenza monsignor Fausto Tardelli vescovo di Pistoia ,concelebranti don Stanislaw Jakubczak, sacerdote titolare della Parrocchia di Santo Stefano a Serravalle, il cancelliere diocesano don Roberto Breschi, assistente spirituale della Compagnia di San Lodovico, il Cappellano Maggiore di Parte Guelfa monsignor Vasco Giuliani, rettore di San Carlo e Orsanmichele e canonico della cattedrale e di San Lorenzo a Firenze e padre Livio Crisci OFM, ministro provinciale dell’Ordine dei Frati Minori della Toscana.

Al convegno saranno presenti il sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi, l’assessore al turismo di Serravalle Pistoiese Roberto Bardelli, il Console di Parte Guelfa Luciano Artusi, il Governatore di Parte Guelfa e già Presidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore Franco Lucchesi, e dove interverranno il professor Giovanni Cipriani, Cavaliere di Parte Guelfa e ordinario di storia presso l’Università di Firenze, sulla presenza angioina in Italia, padre Livio Crisci OFM, ministro provinciale dell’Ordine dei Frati Minori della Toscana, sulla vita di San Lodovico, monsignor Fausto Tardelli vescovo di Pistoia sui temi dell’impegno per la salvaguardia ambientale derivanti dall’enciclica Laudato Si ed oggetto preminente dell’azione di Parte Guelfa in Italia e nel mondo.

“La scelta dell’ex oratorio della Vergine Assunta è la cornice perfetta per un simile evento — afferma l’assessore comunale al turismo, Roberto Bardelli — e come amministrazione accogliamo con soddisfazione associazioni come quella della Compagnia di San Lodovico che fondano le loro radici su basi culturali importanti”.

