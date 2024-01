A SERRAVALLE PISTOIESE BILANCIO SANO E APPROVATO ENTRO FINE ANNO

Il vicesindaco Federico Gorbi: “L’esercizio 2024 del Comune di Serravalle Pistoiese sarà di quasi 15 milioni di euro, risultato del lavoro di squadra e di collaborazione della Giunta e tra i vari settori dell’amministrazione” . Tasse e tariffe invariate

SERRAVALLE. Nei giorni scorsi il Consiglio Comunale di Serravalle Pistoiese ha approvato a maggioranza il bilancio 2024.

“Va sottolineato – ha dichiarato il vicesindaco Federico Gorbi — lo sforzo fatto da tutta l’Amministrazione comunale per arrivare ad approvare il Bilancio 2024-2026 entro la fine dell’anno: la disponibilità senza ricorso all’esercizio provvisorio, consente di dare pronte risposte fin dai primi giorni dell’anno, garantendo non solo tutti i servizi ai cittadini, ma anche sostenendo l’economia del territorio ed assicurando un sistema sociale in grado di supportare le molte famiglie il cui reddito si è ridotto in modo pesante in questi ultimi anni”.

L’esercizio 2024 del Comune di Serravalle Pistoiese sarà di quasi 15 milioni di euro, risultato del lavoro di squadra e di collaborazione della Giunta e tra i vari settori dell’amministrazione ed è frutto, ha scritto nella sua introduzione lo stesso Gorbi “di un approccio di ampia condivisione delle problematiche e strategie, con la definizione delle priorità, rispetto alla evidente scarsità di risorse ed in linea con gli obiettivi programmatici di mandato”.

Gli investimenti che verranno realizzati nei prossimi anni vanno dal milione per il 2024 a oltre 2 milioni per il 2025 e 1.800 euro per il 2026.

Il contesto generale ha come elemento di fondo la puntuale attenzione alla spinta dell’inflazione, consolidatasi negli ultimi 18 mesi nell’area-Euro, con riflessi sulla situazione nazionale di particolare importanza.

L’approccio seguito è stato quindi improntato al principio della prudenza che richiede di applicare un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti improntato ad una corretta ponderazione dei rischi e delle incertezze connesse al quadro di contesto generale che si prevede nel prossimo triennio.

Viste le difficoltà del momento verranno intraprese ulteriori azioni indirizzate alla revisione della spesa corrente per raggiungere un miglioramento degli equilibri di bilancio.

“Mantenere le tasse e le tariffe invariate, nonostante che per il Comune i costi siano lievitati a causa dell’inflazione è stato l’obiettivo prioritario che abbiamo perseguito, non senza difficoltà” ha sottolineato Federico Gorbi che ha concluso mettendo in evidenza il fatto che “il livello dei servizi che riusciamo a erogare è rimasto invariato, continuiamo a investire sul territorio e a realizzare i progetti per favorire sviluppo ed occupazione”.

