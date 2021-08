A SERRAVALLE “SI, VIAGGIARE” UN OMAGGIO A LUCIO BATTISTI

Lunedì 30 agosto in piazza della Vittoria un viaggio attraverso i più grandi successi dell’eterno Lucio Battisti ripercorso tramite Musica ed Immagini

SERRAVALLE. Un omaggio a Lucio Battisti che si propone di ripercorrere, se pur parzialmente, le tappe più rilevanti di un’immensa produzione artistica. Le composizioni scelte appartengono al periodo del sodalizio con Mogol.

Lunedì 30 agosto alle 21.15 in piazza della Vittoria a Serravalle Pistoiese andrà in scena Si, Viaggiare, uno spettacolo che non è una mera riproposta né un tentativo di imitazione, gli arrangiamenti musicali particolarmente curati e un’atmosfera intima, stile recital sono gli ingredienti di questa serata, per ricordare le canzoni che hanno segnato un’epoca.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’Associazione Teatrale Pistoiese e rientra nella rassegna Spazi aperti.

Sul palco: Susanna Pellegrini voce, Matteo Giusti voce, Terry Horn voce e chitarra, Simone Giusti pianoforte.

L’ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: 0573 917204 | cultura@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

[innocenti — comune di serravalle]