A “SÌ … GENIALE” LA BICICLETTA-GENERATORE DI ENERGIA DEGLI STUDENTI DEL “DE FRANCESCHI-PACINOTTI”

L’istituto professionale pistoiese propone un lavoro che guarda all’innovazione tecnologica nell’ottica della transizione energetica

PISTOIA. Produrre energia come per gioco per sensibilizzare le nuove generazioni ad un uso accorto delle riserve energetiche: si chiama “B.E.G. – Bike Electric Generator“ la bicicletta generatore, che permette di produrre energia elettrica divertendosi e facendo attività fisica, da usare a scuola, nel tempo libero e a casa.

La bicicletta è in mostra al pubblico nel ‘Giardino delle invenzioni’, la mostra conclusiva del concorso “Sì … Geniale!”, promosso da Fondazione Caript, nel convento di San Domenico.

Il lavoro, progettato e realizzato dagli studenti delle classi 3^Bmr, 5^Amm, 5^Ams, 5^Apm, 2^Amm e 1 ^Amm sotto la guida del team di docenti, professori Luca Traversari, Andrea Villa, Antonio Costantino, Enrico Spinicci, Thomas Tolari, intende far riflettere sull’importanza dell’energia nella vita di ogni giorno, sia per le esigenze quotidiane della vita che per produrre e garantire livelli di vita soddisfacenti ed evoluti.

Tra gli obbietivi del progetto anche quello di stimolare l’attività fisica dei ragazzi per prevenire problemi di salute legati alla sedentarietà.

Nella fattispecie gli studenti, stimolati e preparati dagli insegnanti, hanno realizzato a scuola un semplice generatore a propulsione umana partendo da una bicicletta, utilizzabile per alimentare lampadine, frullatori, telefoni cellulari, computer portatili e altri piccoli elettrodomestici, integrando l’energia elettrica prodotta dalle pedalate con quella di un pannello fotovoltaico.

La gestione dell’intero sistema di produzione energetica è regolata e comandata da un impianto domotico che può essere governato da un normale PC o tramite smartphone.

Il progetto ha contribuito a sviluppare negli studenti le abilità in materia di ingegneria imparando a conoscere un modo pulito di generare elettricità.

[de franceschi – pacinotti]