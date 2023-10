A TEATRO ALLA GUALCHIERA CON “NON BUTTIAMOCI GIÙ”

L’appuntamento è per sabato 14 ottobre ore 21. Ancora pochi posti liberi

MONTEMURLO. Sono disponibili ancora pochi posti per lo spettacolo Non buttiamoci giù, tratto dal celebre romanzo di Nick Hornby, che andrà in scena sabato 14 ottobre ore 21 al teatro del centro culturale la Guachiera (via del Carbonizzo, 9-11 – Montemurlo).

Non buttiamoci giù è una black comedy dai sapori moderni e autentici. Quattro persone durante la sera del 31 dicembre decidono di suicidarsi per svariati motivi personali. Il tutto si gioca sul mettere in luce quello che sta nascosto nella società moderna, le crisi di mezza età, il lavoro, i sogni infranti, la debolezza.

Alla fine i protagonisti scopriranno nell’amicizia il valore che gli spingerà a non buttarsi giù.

Per maggiori informazioni e prenotazioni si può contattare la Pro Loco Montemurlo telefono 0574558584 email: lagualchiera@prolocomontemurloaps.it

[masi —comune di montemurlo]