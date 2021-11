A “THE VOICE SENIOR” SU RAI 1 UNA NUOVA CHANCE PER LA MONTECATINESE ROSSELLA BONI

Dopo venticinque anni dalla vittoria a “Fantastica Italiana” ieri la sua graffiante voce è stata apprezzata da Orietta Berti che l’ha scelta come membro della sua squadra

MONTECATINI. [a.b.] Una nuova importante chance per la montecatinese Rossella Boni, 61 anni, barista, a “The Voice Senior”. Nella prima puntata della seconda edizione svoltasi ieri venerdì in diretta su Rai 1 dopo una lunga sosta di 25 anni quando si laureò “Fantastica Italiana” nella omonima trasmissione Rai dove si davano battaglia artisti poi televotati dal pubblico, la sua particolare esibizione di “Un’emozione da poco” di Anna Oxa è tanto piaciuta sia a Orietta Berti, nuova coach del programma condotto da Antonella Clerici che dal riconfermato Clementino.

Dopo la sua esecuzione la cantante over 60 montecatinese ha optato per Orietta Berti entrando a far parte della sua squadra. Una esibizione, quella della Boni, che è stata particolarmente apprezzata, eseguita inserendo tanta personalità nella sua voce, bella, calda e a tratti graffiante e emozionata.

Una “rabbia” – ha detto rispondendo ad una domanda della coach Loredana Bertè – “che nasce da un qualcosa che ho lasciato a metà”.

Le prime sei puntate della trasmissione saranno dedicate alle Blind Auditions e alla fine di questa fase i giudici dovranno eliminare alcuni concorrenti così da restate con sei artisti a testa per un totale di 24.

La Boni, molto conosciuta nella città termale ha lavorato per anni come artista sulle navi da crociera per poi abbandonare la carriera nel 2001.

Da allora di tanto in tanto è tornata a calcare il palcoscenico in alcune occasioni come nel 2015 in un concerto di solidarietà contro la leucemia. In molti a Montecatini ricordano ancora i suoi concerti al Gambrinus o alla Cascina e quelli più recenti alla festa di Vangile.

L’esibizione