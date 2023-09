A VAIANO PRIMA CAMPANELLA PER 884 TRA BAMBINI E RAGAZZI

Il sindaco Bosi e l’assessora Fioravanti augurano buon lavoro. Bartolini, intervento per il nuovo refettorio e la biblioteca

VAIANO. Prima campanella per 884 tra bambini e ragazzi a Vaiano. Sono 279 quelli che frequentano la secondaria di primo grado, 405 siedono sui banchi della primaria e 200 sono i piccoli accolti nelle sezioni dell’infanzia. Rispetto allo scorso anno scolastico c’è stata una lieve flessione (884 rispetto a 950).

A fare gli auguri di buon lavoro a studenti e insegnanti ieri mattina all’Istituto Bartolini c’erano il sindaco Primo Bosi e l’assessora all’Istruzione, Fabiana Fioravanti. In tutti i plessi il Comune ha posto un cartello di benvenuto con il messaggio: i migliori maestri sono quelli che ti indicano dove guardare ma non ti dicono cosa vedere.

“È sempre emozionante il primo giorno di scuola, ci sentiamo vicini ai bambini, ai ragazzi, ai docenti e alle famiglie — affermano Bosi e Fioravanti — non ci stancheremo mai di ripetere che istruzione e formazione sono priorità su cui chi governa, a tutti i livelli, deve continuare a investire con grande determinazione. Ne va del futuro dei nostri ragazzi e dello stesso Paese”.

A proposito di investimenti alle Bartolini proseguono i lavori per la realizzazione della nuova mensa e della biblioteca, oltre che per la messa in sicurezza antisismica della palestra. Si tratta di un intervento del valore complessivo di circa 750 mila euro.

La palestra rimessa a nuovo con gli spogliatoi sarà pronta entro il mese di ottobre, mentre mensa e biblioteca verranno terminate entro gennaio. La nuova infrastruttura della biblioteca, tra l’altro, è stata pensata come spazio di incontro con la comunità vaianese e quindi anche come spazio civico aperto al pubblico in cui la realtà scolastica dialoga con l’esterno.

