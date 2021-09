A VAIANO TRIONFA IL TENNIS DA TAVOLO, 265 ATLETI DA TUTTA ITALIA

Oggi e domani la manifestazione promossa da Il Circolo Prato 2010. Bosi: “Grande festa dello sport e opportunità formidabile per il turismo”

VAIANO. Sono 265 e arrivano da tutta Italia — dalla Calabria fino al Trentino — le atlete e gli atleti che oggi e domani al Palasport di via Nenni a Vaiano partecipano al Primo Torneo Open Val di Bisenzio di tennis tavolo – l’amatissimo ping pong – organizzata dall’ASD Il Circolo Prato 2010.

Ad accoglierli questa mattina il sindaco Primo Bosi con gli organizzatori, Giorgio La Rocca, vicepresidente dell’associazione e Francesco Giannini, consigliere e allenatore

“Per Vaiano e per la Vallata questa è una grande festa dello sport e una formidabile opportunità turistica, diversi atleti mi hanno confessato che il nostro territorio per loro è stata davvero una bella scoperta. Siamo felici di aver accolto questo evento che celebra lo spirito sportivo più autentico – sottolinea il sindaco Bosi – le discipline sportive sono un valore comunitario che, oltre la semplice competizione, contribuiscono a renderci migliori, a farci vivere meglio e ad arricchire le nostre relazioni con gli altri, il ping pong più di ogni altro sport offre queste opportunità”.

“Siamo riusciti a organizzarci al meglio, anche grazie alla collaborazione del Comune di Vaiano, adeguandoci per tempo alle norme del green pass – sottolinea La Rocca- per questo il torneo vede una partecipazione così numerosa di atleti che arrivano davvero da quasi tutte le regioni italiane. Un bel successo davvero”.

Nel territorio pratese questo sport conta numerosi giocatori iscritti alla Federazione italiana Tennis Tavolo e davvero tanti appassionati. Il Circolo Prato 2010 conta, da solo, 70 associati.

Si sta giocando su nove tavoli, gli atleti partecipano in base al loro ranking nazionale. Questa mattina la manifestazione ha visto la disputa di due gare: Singolare Maschile — Femminile Open (è uno dei pochi sport che permette alle donne e agli uomini di giocare insieme) Over 5000 e Over 2000.

Domani, sempre nella mattinata, tocca ai Singolari Maschile e Femminile Open Over 600 e Assoluto.

“Quest’ultima gara sarà sicuramente un bello spettacolo – annuncia La Rocca – vedrà la partecipazione di atleti di grande livello”.

Intanto si prepara la grande festa del ping pong che verrà organizzata il 18 settembre in piazza delle Carceri a Prato con nove tavoli da gioco e tanti eventi

[comune di vaiano]