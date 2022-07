A VALDIBURE SI INAUGURA L’IMPIANTO SPORTIVO “DON FERRERO BATTANI”

Mercoledì 13 luglio sarà scoperta una targa dedicata al compianto parroco in occasione del taglio del nastro del rinnovato campo sportivo con i nuovi spogliatoi e l’annesso punto ristoro

PISTOIA. A conclusione di importanti lavori di manutenzione, mercoledì 13 luglio si terrà l’inaugurazione del campo di calcio di Valdibure e dei nuovi spogliatoi con annesso punto di ristoro.

La cerimonia inizierà alle 19 in via dei Casolari 3 a Valdibure, presso l’impianto sportivo che verrà intitolato alla memoria di Don Ferrero Battani, parroco dal 1957 al 2013 della pieve di San Giovanni Evangelista a Montecuccoli in Valdibure.

Fu proprio il compianto Don Ferrero a intuire l’opportunità di realizzare il campo sportivo e in seguito i locali a uso di spogliatoio e ristoro. Animato da una profonda carità cristiana ma anche da un approccio moderno nei confronti della pratica evangelica, Don Ferrero allestì con l’aiuto dei parrocchiani il primo spazio dedicato all’attività calcistica, di cui era appassionato, per favorire l’aggregazione dei ragazzi delle valli della Bure.

Quegli stessi ragazzi che oggi, uomini adulti, hanno voluto con determinazione riqualificare e adeguare gli ambienti parrocchiali per dare la possibilità alle giovani generazioni di sviluppare attività sportive e sociali nello stesso spirito di condivisione trasmesso da Don Ferrero.

Sono stati installati, completamente nuovi, l’impianto d’illuminazione e la recinzione del campo di calcio; gli spogliatoi hanno visto un consistente riadattamento e sul terreno di gioco è stato posato un manto in erba naturale.

A servizio dell’impianto sportivo è allestita una pizzeria con forno a legna gestita dai volontari del circolo MCL. Infatti tutte le strutture sportive e di ristoro sono di proprietà della parrocchia, che in comodato gratuito le ha affidate al circolo.

I lavori hanno potuto contare sia sul sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, sia sui contributi del Comune, erogati annualmente a circoli ed enti no profit. La loro ultimazione ha visto il determinante impegno di Massimo Livi, nipote di Don Ferrero, e di un affiatato e nutrito gruppo di volontari.

Un particolare ringraziamento va riservato a Don Alessio Bartolini, parroco di Valdibure, che non ha mai fatto mancare il suo supporto a tutto il gruppo dei volontari soprattutto nei numerosi momenti di difficoltà.

Preme sottolineare che gli spazi di pertinenza del circolo si prestano ad un utilizzo plurale e compartecipato, con programmi avviati e in divenire: regolarmente il mercoledì sera gli enduristi pistoiesi del Moto Club Valdibure si ritrovano per tenere vivo l’amore per le ruote tassellate.

Inoltre per la prossima stagione sportiva è in fase di riorganizzazione la compagine calcistica della zona.

In ogni caso il dialogo è aperto con tutti coloro eventualmente interessati a presentare un progetto di collaborazione che spazi nel variegato mondo delle attività sportivo/ricreative: dal calcio giovanile alle arti marziali, dal ballo al gioco delle carte, dal biliardino alla pallavolo.

Il programma della cerimonia di mercoledì prossimo venturo prevede il ritrovo alle 19.00 e la scopertura della targa commemorativa; a seguire sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

La stessa sera, alle ore 21, verrà battuto il calcio d’inizio della finale del primo memorial Don Ferrero Battani, in cui, su uno dei migliori terreni di gioco di Pistoia, si sfideranno la squadra di casa e lo Spell Campiglio.

[cristofani —circolo mcl valdibure]