A VERNIO SI PROMUOVE L’ALFABETIZZAZIONE DIGITALE TRA GLI ANZIANI

Lunedì 6 dicembre il presidente Giani e l’assessore Ciuoffo con il comico Hendel saranno a Vernio per “Connessi in buona compagnia”

VERNIO. Lunedì 6 dicembre, dalle 11 alle 12.30, il presidente Eugenio Giani sarà a Vernio (PO) per promuovere i servizi offerti dalla Bottega della Salute locale e ribadire l’importanza della facilitazione digitale per consentire a tutti i cittadini un concreto accesso ai servizi on line.

L’iniziativa rientra tra gli appuntamenti di “Connessi in buona compagnia”, la campagna promossa dalla Regione Toscana, in collaborazione con Anci Toscana, le Botteghe della salute e sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil per incentivare l’alfabetizzazione digitale tra le persone più anziane e per fornire servizi telematici anche nelle zone più periferiche della regione.

Interverranno anche l’assessore regionale alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo, il segretario dello Spi Cgil Alessio Gramolati e il sindaco di Vernio Giovanni Morganti.

Sarà presente anche il comico Paolo Hendel, testimonial della campagna.

I primi appuntamenti della campagna sono iniziati a fine novembre quando, presso le Botteghe della Salute, i giovani operatori hanno aiutato gratuitamente la popolazione anziana ad ottenere lo Spid, a scaricare il green pass e ad usare molti altri servizi digitali della Pubblica amministrazione, oltre che a destreggiarsi con gli strumenti tecnologici di base (navigazione, attivazione email, ecc.)

Per informazioni sui servizi e gli eventi è a disposizione dei cittadini il numero regionale dedicato 0554383838.

Per ulteriori informazioni collegarsi a https://agendadigitale.toscana.it/-/connessi

[carradori – toscana notizie]