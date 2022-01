“A VICOFARO ANCORA DEGRADO, URLA, PUZZA. TUTTO UGUALE ALL’ANNO SCORSO”

Il consigliere leghista Cerdini torna a denunciare la situazione intorno alla chiesa di Santa Maria Maggiore e annuncia: “Mi farò portavoce presso i nostri parlamentari affinchè chiedano un incontro con la signora Lamorgese perché la situazione che stanno vivendo i residenti della zona è davvero una bomba a orologeria”

PISTOIA. È con grande tristezza che leggo i messaggi che mi arrivano da vari residenti di Vicofaro. Con incredulità, guardo le foto che mi vengono inviate… sporcizia, rifiuti di ogni specie, degrado in ogni angolo del giardino che doveva servire ai bambini della zona. E, come se non bastasse, la foto di un migrante che, appoggiato alla parete del sacro luogo che lo accoglie, urina tranquillamente all’aperto, incurante di poter essere visto e addirittura fotografato.

Eppure, parlo di questa situazione dal 2016… denuncio il degrado e, spesso, l’arroganza dal 2017.

Ho denunciato il mancato pagamento della Tari nonostante ci siano state anche 200 persone a produrre spazzatura… ho chiesto l’installazione delle telecamere di sorveglianza… ho fatto sapere all’Italia che in quella Chiesa si ospitavano uomini senza permesso di soggiorno. Addirittura il confessionale di quella Chiesa è stato usato per nascondere droga e refurtiva varia.

Eppure mi sembra che il Comune, l’Asl e la Polizia Municipale abbiano fatto ciò che potevano fare per alleggerire la tensione in quel quartiere. Sono state elevate multe, sanzioni amministrative per abusi vari, non sono mancate le denunce alla Procura, è stato chiesto di portare il numero di persone a uno zero in meno ma… niente è stato ottenuto da chi deve convivere con degrado, urla, puzza. Tutto uguale all’anno scorso anzi, agli anni scorsi.

Credo sia evidente che si tratta di una questione di ordine pubblico e, mai come ora, ad intervenire in modo definitivo devono essere altre istituzioni. Mi auguro che questo avvenga nel giro di breve tempo perché i residenti sono stanchi di vedere le forze dell’ordine e le ambulanze nella piazza della Chiesa un giorno sì e un giorno pure.

E, a questo punto, non si tratta di multare un giovane che urina al muro o chi urla e schiamazza durante le ore destinate al riposo, ma di sgominare una banda che spaccia droga e, soprattutto, far capire che non denunciare persone senza permesso di soggiorno è un reato grave e nessuno deve, in nessun modo, favorire l’immigrazione clandestina.

Mi farò, dunque, portavoce presso i nostri Parlamentari affinché chiedano un incontro con la signora Lamorgese perché la situazione che stanno vivendo i residenti della zona è davvero una bomba a orologeria.

Cinzia Cerdini — Consigliere comunale Lega Salvini Premier