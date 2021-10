A VILLA LA MAGIA SARÀ PRESENTATA LA GUIDA DELLA VIA MEDICEA

Martedì 12 ottobre alla Villa Medicea la Magia sarà presentata la guida della Via Medicea, in uscita per l’editore Fusta a firma di Andrea Cuminatto, giornalista che da tempo si occupa di viaggi, turismo e promozione del territorio

QUARRATA. La guida divulgativa si affianca alla cartoguida pubblicata lo scorso anno e rappresenta un’occasione importante per dare ulteriore risalto alla Via Medicea, un percorso di trekking che si snoda da Prato a Fucecchio e collega quattro Ville Medicee patrimonio Unesco (Poggio a Caiano, Artimino, Quarrata e Cerreto Guidi), oltre a numerosi siti di rilevanza storica e artistica legati alla famiglia Medici e al Rinascimento, ma non solo: vi sono anche borghi medievali, aree archeologiche etrusche e luoghi di particolare rilievo naturalistico.

Martedì 12 ottobre verrà organizzata anche una visita in notturna del giardino della Villa, in collaborazione con Keras Società Cooperativa. La presentazione sarà introdotta dal saluto istituzionale dell’assessore al Turismo del Comune di Quarrata Francesca Marini.

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0573 771413 oppure inviando una mail a a.catapano@comune.quarrata.pistoia.it. Si ricorda inoltre che la manifestazione verrà organizzata nel rispetto delle disposizioni anti-Covid: per partecipare è dunque necessario essere in possesso di green pass ed indossare la mascherina.

Sabato 23 ottobre, inoltre, dalle 10 alle 12 verrà organizzata una passeggiata naturalistica alla scoperta del muro del Barco Reale; la visita sarà curata dalla naturalista e guida ambientale escursionistica, Chiara Bartoli. È obbligatoria la prenotazione alla mail: chiarabartoligae@gmail.com.

[comune di quarrata]