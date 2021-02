A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUDE PER UNA NOTTE LO SVINCOLO ESTERNO DI ENTRATA DELLA STAZIONE DI PISTOIA

Dalle 00:00 alle 6:00 del 5 febbraio

PISTOIA. Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 5 febbraio, sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata della stazione di Pistoia, per chi proviene da Pistoia ovest-Abetone.

In alternativa si consiglia di proseguire fino alla rotatoria di Via Toscana e seguire le indicazioni per la A11.

[autostrade per l’Italia]