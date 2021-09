A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSERE NOTTURNE ENTRATA DEL CASELLO DI MONTECATINI TERME

Dalla sera del 13 fino al 15 settembre

MONTECATINI. Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di installazione di una nuova pensilina di stazione, previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in entrata in entrambe le direzioni, verso Firenze e Pisa.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Pistoia;

in entrata verso Pisa: Chiesina Uzzanese.

